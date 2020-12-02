شاهد.. كيف ودع أهالي الإسماعيلية طبيب الغلابة

وحرص عدد كبير من الأهالي على حضور مراسم تشيع جثمانه، بعد أداء صلاة الجنازة على روحه، وسط دموع ودعوات الغلابة في نعي طبيبهم.

وقال بعض الأهالي إن الطبيب الراحل كان مشهودا له بحسن الأخلاق ومساعدة المرضى الغلابة دون كلل أو ملل.





ونعت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية ، الدكتور محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائي بإدارة القصاصين، والشهير بطبيب الغلابة، بعد صراع قصير مع المرض.









وقالت مديرية الصحة خلال بيانها: "بالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى جميع الزملاء بقطاع صحة الإسماعيلية يتقدمهم الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة، وفاة الأخ والزميل الفاضل الدكتور محمد إسماعيل، مدير وقائي إدارة القصاصين الصحية، بعد صراع قصير مع المرض، وقد كان رحمه الله عليه، مثالًا يحتذى فى كل شيء، فى إخلاصه، عطائه، ودماثة خلقه وتواضعه، نسأل الله تعالى أن يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".









و نعت وكيل مجلس الشيوخ ، الدكتور محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائي بإدارة القصاصين الصحية في محافظة الإسماعيلية، والشهير بـ"طبيب الغلابة"، والذي توفي مساء أمس، الثلاثاء، في مستشفى الجلاء العسكري.



