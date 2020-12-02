محافظ الإسماعيلية يترأس لجنة اختيار منصب مدير إدارة الإعلام بالمحافظة

ترّأس اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اللجنه العليا بقاعة ديوان عام المحافظة الرئيسية وذلك لانتقاء من يصلح لشغل منصب مدير إدارة الصحافة والإعلام بديوان عام المحافظة أو من يضاف داخل إدارة الإعلام و التي تندرج تحت الإدارة العامة للعلاقات العامة و الصحافة والإعلام.





وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم الإعلان أكثر من مرة وذلك لإتاحة الفرصة وزيادة عدد المتقدمين للمسابقة والتي بلغ عددهم 14 مؤكدا أن اختيار شاغل هذه الوظيفة سيتم بعد دراسة كافة الملفات المقدمة وخطط التطوير المقدمة للإدارة و فحص كافة الشهادات للمتقدمين قبل البت في صدور القرار.





وأكد المحافظ أنه في حالة عدم تطابق الشروط المطلوبة في المتقدمين سوف يُعاد الإعلان مرة أخري لاختيار الأفضل لشاغل الوظيفة مؤكدا أن اللجنة المشكلة لجنة دائمة لاختيار كافة الوظائف القيادية.





الجدير بالذكر أنه تم الإعلان مرتين وذلك لإتاحة الفرصة وزيادة عدد المتقدمين للمسابقة.





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