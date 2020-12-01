بإيرادات488.1 مليون دولار| ربيع: قناة السويس سجلت عبور 1614 سفينة في نوفمبر

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID_19 "، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2020 عبور 1614 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100 مليون و 200 ألف طن.





وأوضح الفريق ربيع، أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في زيادة معدل الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر نوفمبر 2020 نحو 488.1 مليون دولار مقابل 476.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 11.4 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.4 % .





وأضاف رئيس الهيئة أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي "فيروس كورونا" وكسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.





شهد المجري الملاحي لقناة السويس ، العبور الأول لناقلة الغاز الطبيعي المسال SOHSHU MARU إحدى أكبر ناقلات الغاز في العالم، خلال رحلتها منذ يومين، ضمن قافلة الجنوب قادمة من الهند ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





وقال مكتب اعلام هيئة قناة السويس، ان طول السفينة يبلغ ٣٠٠ متر، وعرضها ٤٩ مترا، وحمولتها الكلية ١٤٧ ألف طن، وترفع علم جزر الباهاما، ويقوم بأعمال الوكيل الملاحي GULF.



