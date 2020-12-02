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فن

بعد إعلان ارتباطها بـ معز مسعود.. تعرف على عدد زيجات حلا شيحة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:54 م
الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة
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شروق حمدى
أعلنت الفنانة حلا شيحة عن ارتباطها بالداعية معز مسعود، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد أن  أهدى لها أغنية بصوته.


وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر مقطع من الأغنية وكتبت عليها: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي moezmasoud لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".


ولم يكن  معز مسعود الرجل الأول فى حياة حلا، ولكنها تزوجت مرتين، ونرصد لكم فى التقرير التالى التفاصيل كاملة.


الفنان هانى عادل
ارتبطت الفنانة حلا شيحة بالفنان هانى عادل عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.


واختفت حلا نهائيًا وأغلقت هاتفها ولم تعد تظهر في الأماكن العامة أو في أي مناسبة، وهو ما فعله هاني أيضًا، حيث أغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.


وصرح هانى عادل فيما بعد عن سبب الانفصال قائلا إن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها.


يوسف هاريسون
وتزوجت حلا شيحة فيما بعد من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4.


وانفصلت حلا عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه، خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.


الداعية معز مسعود 
انتشرت مؤخرا أنباء عن ارتباط معز وحلا عاطفيًا، بعد أن تعرفا على بعضهما خلال هذا العام، الأمر الذى أكده الثنائى اليوم من خلال حسابيهما الرسميين بموقع "إنستجرام".


ونشر الداعية معز مسعود مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" لأغنية جديدة له بعنوان «مقاتل- fighter» قام بتنفيذها على الجيتار، وأهداها للفنانة حلا شيحة، في أول تفاعل بعد انتشار شائعات عن ارتباطهما عاطفيًا.


وعلّق معز مسعود على الفيديو قائلًا: "سجّلت مؤخرًا عرضًا توضيحيًا على iPhone لأغنيتي التالية "Fighter" على جيتاري، والتي أعدتها في عام 2007. هذه الأغنية لك يا فتاة@halashihanew رحلتنا واحدة. نحن بعيدون عن الضحلة الآن".


وتفاعلت حلا شيحة مع المقطع، وقامت بنشره على حسابها على «إنستجرام» و«ستوري» وأرفقته برمز «قلب» وعلقت: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي ❤️@moezmasoud لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".



وكانت عدسة "صدى البلد" رصدت منذ فترة الظهور الأول لـ حلا شيحة ومعز مسعود، في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية.







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