ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

زيارة أطفال أهل مصر لأشهر معالم الفيوم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تتواصل فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال "الدمج الثقافي" الأسبوع السادس عشر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال محافظتي مطروح والقاهرة، حيث بدأت بدأت الفعاليات بزيارة سواقى الهدير والتى تعتبر أبرز معالمها حيث تعتمد على قوة المياة فى دفعها وهذا ما يختلف عن غيرها من السواقى التى تعتمد على الثيران فى تحريك المياة، وعلى ضفاف بحيرة قارون استهلت "ايمان شوكت" شروحها عن تاريخ مدينة الفيوم التى اشتهرت قديما  بصيد البط المهاجر وفى عصور الدولة المصرية القديمة أمر أمننمحات الثالث بوصلها بقناة تمد بحيرة قارون بالمياة كما تضم عدد من الآثار الفرعونية.


 بينما ذكرت "ابتسام ابو الدهب" مرشدة الجولة أن الإسم القديم لمدينة الفيوم هو بايم وتعنى البحر وتم تحريفها إلى بايوم ثم الفيوم المدينة الساحرة التى تضم محميات طبيعية مثل وادى الحيتان، وادى الريان، بحيرة قارون وعين السلين، كما تعتبر تلك المدينة واحة حيث تجمع على أرضها بين النخيل، الصحراء، عيون ومياة النيل، زرع وبحيرات، وتوثيقا لتلك الزيارة نفذت "شيرين عبد المولى" مطوية بعنوان "الفيوم" تضم أبرز معالم مدينة الفيوم وأشهر المهن التى تحترفها نسائها مثل الخوص والصناعات الفخارية والمشغولات اليدوية كذلك مساحتها وأشهر الزراعات التى تشتهر بها وبحر يوسف الذى يقتسم المدينة لنصفين. 

وفى الجانب الفنى نفذت الفنانة "غادة عبد النبى" جداريه عن الفن الشعبى باعتبارة أبرز الفنون المستوحاة من التراث ويعبر عن الثقافة الشعبية باعتبارة فن إرتجالي، وكذلك التعبير عن الرسم فى قالب زخرفى هندسى مبسط يعتمد على خطوط  يتخللها مساحات لونية ذات تعريجات، بينما نفذت الفنانة أميرة سعد ورشة تصميم حر بطريقة الأشكال الهندسية والتظليل باستخدام ثلاث ألوان وتدريب الأطفال على كيفية التصميم بالأشكال الهندسية وكيفية تطبيقها فى اللوحات الفنية، فيما أقام الفنان يحيى حسن ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر من وحى المكان ليطلق العنان لذهن الأطفال لتجسيد ما شاهدوه أثناء رحلتهم وعلق فى أذهانهم ليترجموه فى لوحات فنية.

وتواصل قصور الثقافة فعالياتها المختلفة لتحقيق مبدا العدالة الثقافية، ونشر المعرفة ورفع الوعي والقضاء علي الافكار الظلامية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معلومات لا تعرفها عن معبد قصر قارون بالفيوم .. شاهد بالتفصيل

بتكلفة 300 مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن كوبري الثقافة بسوهاج

نائب محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية

سفير مصر في بلجراد يفتتح معرض "امتداد الفن المصري عبر العصور" المقام بمتحف "بيلا سركفا" في صربيا

قصر قارون.. تفاصيل استعدادات الفيوم لتعامد الشمس على قدس القداس.. شاهد

الفيوم تستقبل أطفال جنوب سيناء في أسبوع الدمج الثقافي

ترشيحاتنا

أول تعليق من الصحة العالمية على منح بريطانيا تصريح استخدام طارئ للقاح فايزر

شاهد.. درة وزوجها برفقة جومانا مراد في إحدى السهرات

بعد إعلان ارتباطهما.. صور حصرية لـ أول ظهور علني لـ حلا شيحة ومعز مسعود

وفاء الحكيم: والدى كان إمام مسجد.. واشتغلت فى الفن دون علمه

بعد إعلان ارتباطها بمعز مسعود.. 10 صور عرضت حلا شيحة للانتقاد

مؤلف لن أعيش فى جلباب أبى: حاولت التملص من القصة لهذا السبب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار فولفو في مصر 2020

لعرسان 2021| القائمة الذهبية لأفضل وجهات شهر العسل في العالم.. صور

بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور