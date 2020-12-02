زيارة أطفال أهل مصر لأشهر معالم الفيوم

تتواصل فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال "الدمج الثقافي" الأسبوع السادس عشر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال محافظتي مطروح والقاهرة، حيث بدأت بدأت الفعاليات بزيارة سواقى الهدير والتى تعتبر أبرز معالمها حيث تعتمد على قوة المياة فى دفعها وهذا ما يختلف عن غيرها من السواقى التى تعتمد على الثيران فى تحريك المياة، وعلى ضفاف بحيرة قارون استهلت "ايمان شوكت" شروحها عن تاريخ مدينة الفيوم التى اشتهرت قديما بصيد البط المهاجر وفى عصور الدولة المصرية القديمة أمر أمننمحات الثالث بوصلها بقناة تمد بحيرة قارون بالمياة كما تضم عدد من الآثار الفرعونية.









بينما ذكرت "ابتسام ابو الدهب" مرشدة الجولة أن الإسم القديم لمدينة الفيوم هو بايم وتعنى البحر وتم تحريفها إلى بايوم ثم الفيوم المدينة الساحرة التى تضم محميات طبيعية مثل وادى الحيتان، وادى الريان، بحيرة قارون وعين السلين، كما تعتبر تلك المدينة واحة حيث تجمع على أرضها بين النخيل، الصحراء، عيون ومياة النيل، زرع وبحيرات، وتوثيقا لتلك الزيارة نفذت "شيرين عبد المولى" مطوية بعنوان "الفيوم" تضم أبرز معالم مدينة الفيوم وأشهر المهن التى تحترفها نسائها مثل الخوص والصناعات الفخارية والمشغولات اليدوية كذلك مساحتها وأشهر الزراعات التى تشتهر بها وبحر يوسف الذى يقتسم المدينة لنصفين.





وفى الجانب الفنى نفذت الفنانة "غادة عبد النبى" جداريه عن الفن الشعبى باعتبارة أبرز الفنون المستوحاة من التراث ويعبر عن الثقافة الشعبية باعتبارة فن إرتجالي، وكذلك التعبير عن الرسم فى قالب زخرفى هندسى مبسط يعتمد على خطوط يتخللها مساحات لونية ذات تعريجات، بينما نفذت الفنانة أميرة سعد ورشة تصميم حر بطريقة الأشكال الهندسية والتظليل باستخدام ثلاث ألوان وتدريب الأطفال على كيفية التصميم بالأشكال الهندسية وكيفية تطبيقها فى اللوحات الفنية، فيما أقام الفنان يحيى حسن ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر من وحى المكان ليطلق العنان لذهن الأطفال لتجسيد ما شاهدوه أثناء رحلتهم وعلق فى أذهانهم ليترجموه فى لوحات فنية.





وتواصل قصور الثقافة فعالياتها المختلفة لتحقيق مبدا العدالة الثقافية، ونشر المعرفة ورفع الوعي والقضاء علي الافكار الظلامية.



