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رياضة

الشحات يشارك في السوبر الأفريقي.. وإيقافه مباراتين في دوري الأبطال

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تلقى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال اأفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي.


وأكد «كاف»، في خطابه، أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.


وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب دوري أبطال أافريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة ٢-١.


وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، خاصة أنه فريق كبير، لافتًا إلى أن اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة وإصرارًا على الفوز، على الرغم من التأخر بهدف في الشوط الأول.


وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعبين نجحوا في تعديل الأمور في الشوط الثاني، واستفادوا من تعليمات الجهاز الفني، خاصة فيما يتعلق بالحلول الفنية، مثل التصويبات والتمريرات والضربات الثابتة، واستغلال هذه الأوراق ساعد في تحقيق الفوز.


وأشار إلى أن الرهان على شخصية الأهلي لا يمكن أن يخسر، وهذه الروح هي سلاح الفريق في مباراة النهائي أمام طلائع الجيش، في نهائي البطولة، التي تمثل أهمية كبيرة للفريق.


وقال عبد الحفيظ إن فريق طلائع الجيش خصم قوي ونجح في الوصول إلى النهائي على حساب أندية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه جهازًا فنيًّا مميزًا بقيادة طارق العشري، وهو ما يجعل الأهلي يستعد بقوة للمباراة.


وشدد على أن الأهلي يملك دوافع وطموحات كبيرة في بطولة الكأس، خاصة أنها بطولة غالية، وغائبة عن خزائن النادي منذ أكثر من موسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها من أجل إسعاد الجماهير.
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