نتنياهو يعارض إجراء انتخابات في إسرائيل ويوجه اتهامات لوزير الدفاع

عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهون اليوم الأربعاء، معارضته لإجراء انتخابات رابعة في إسرائيل في أقل من عامين، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا التي جرت معها أزمة اقتصادية حسب تعبيره.





وقال نتنياهو في تصريحات صحفية بعد ساعات من التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون حل الكنيست الإسرائيلي، إن "الشعب الإسرائيلي يريد اللقاحات وليس الانتخابات، يجب أن نضع السياسة جانبا، سيكون الوقت كافيا لذلك، يجب أن نعمل سويا من أجل شعب إسرائيل"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.







وهاجم نتنياهو شريكه الائتلافي بيني جانتس وحزبه، قائلًا: إن "بيني جانتس انجر وراء يائير لابيد ونفتالي بينيت".





وأضاف نتنياهو: "إنني أعلم جيدا أن الجمهور يتوقع أمرا واحدا وهو صادق. أما بالنسبة لهم فلا توجد مشكلة، ما يهمهم؟ لا توجد لديهم مسؤولية، لذلك يريدون جر الدولة إلى انتخابات لأسباب شخصية، هذا أمر ليس مسؤولا، الجمهور يريد الوحدة وحكومة تعمل سوية من أجله".





وطالب نتنياهو جانتس وقف الانجرار إلى الانتخابات ووقف التهجمات من قبل حزبه قائلًا :"إن أوقف حزب (أزرق أبيض) مساعيه لحل الكنيست ستكون وحدة، لكن هذا لن يتحقق إن أقاموا حكومة داخل حكومة، معارضة داخل الائتلاف، يتحدثون عن وحدة ولا يتوقفون عن مهاجمة الحكومة، يتخذون قرارات في الحكومة وبعد ذلك يصوتون ضدها".



