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حوادث

النيابة العامة بالإسكندرية تصرح بدفن جثث عقار محرم بك وتطلب ملف العقار من الحي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

صرحت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية، بدفن جثث التي تم انتشهالها من أنقاض العقار، الذي انهار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية،

كما طلبت من الحي المختص ملف العقار بالكامل للإطلاع عليه.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من استخراج 5 جثث من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

وقد تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة،  قد تلقت بلاغًا عن إنهيار  العقار رقم ١٦ شارع الفردوس، مكون من أرضي وثلاث أدوار متفرع من شارع منشا، بمحرم بك بنطاق حي وسط.

وعلى الفور حشد محمد الشريف محافظ الإسكندرية  قوات الحماية المدنية وكافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية وتم التوجه إلى مكان الحادث للوقوف علي مستجدات الوضع علي أرض الواقع.

وقد انتقل الشريف إلى موقع العقار المنهار فى شارع الفردوس بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط ، وهو عقار قديم مأهول بالسكان ومكون من دور أرضي وثلاث أدوار وصادر له ٣ قرارات ترميم منذ عام ٢٠٠٠ ، وذلك فى حضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافط واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة ، واللواء علاء يوسف رئيس الحي .

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الانقاض ، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود اسرتين بالعقار .

                                                                                      

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