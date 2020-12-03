وزير القوى العاملة: نسعى لنشر الوعى بين طلاب الجامعات فى ريادة الأعمال.. شاهد

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الوزارة تسعى إلى نشر الوعى بين طلاب الجامعات فى مجالات ريادة الأعمال والقوى العاملة، وخاصة لطلاب الفرق النهائية، بالإضافة إلى التوعية بوسائل الدعم التى توفرها الدولة فى مجالات ريادة الأعمال لخلق فرص عمل حقيقية للشباب داخل سوق العمل، وعلق قائلا: "هدفنا تهيئة الشباب ليكونوا أصحاب فرص عمل بدلا من البحث عن فرصة عمل".





وأشار وزير القوى العاملة خلال زيارته لـ أسوان اليوم الخميس بأنه تم توقيع بروتكول تعاون مع جامعة أسوان بغرض توعية وتدريب الطلاب للنواحى الخاصة بمجالات القوى العاملة والتى من ابرزها السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى مجالات ريادة الأعمال والتعريف بالحرف والتدريب المهنى عليها.





وتابع محمد سعفان بأن الغرض من ذلك تهيئة طلاب الجامعات لتحديد خطوات مستقبلهم قبل التخرج، وتحديد هدفه ومساعدته على اختيار فرص العمل المتاحة له فى سوق العمل، ومساعدة الطلاب فى فتح مجال جديد من خلال مجالات ريادة الأعمال، وتهيئة الشباب ليكونوا أصحاب فرص عمل بدلا من البحث عن فرصة عمل.





شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات متحدى الإعاقة.





وخلال الحفل أكد اللواء أشرف عطية على اعتبار 2021 هو عام ذوى الهمم فى محافظة أسوان، حيث تم إعطاء توجيهات بتوفير كافة إحتياجات ومتطلبات ذوى الإعاقة عند تنفيذ أى مشروعات ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة القادمة، بجانب مشروعات تطوير وتجميل الشوارع والميادين والمتنزهات، وأيضًا أثناء إنشاء أو رفع كفاءة أى منشآت حكومية أو مواقع خدمية، وخاصة فيما يرتبط بالحركة أو الأنشطة اليومية.





وأشار إلى أنه تم تكليف المسئولين بسرعة إجراء وحصر شامل لجميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم تضم كافة المعلومات الأساسية من أجل ضمان حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة بعيدًا عن المحسوبية والمجاملات، وبما يتناسب مع مطالبهم وطموحاتهم.

وأثناء الاحتفال قام وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بتوزيع عدد من عقود العمل والكراسى المتحركة والسمعات الطبية، بجانب البطاطين وكراتين المواد الغذائية ، كما قاما محمد سعفان وأشرف عطية بتسليم شهادات أفضل المنشآت التى نفذت إجراءات السلامة والصحة المهنية.

يشار إلى أن اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمى خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعى فى إدخال أشخاص لديهم إعاقات فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.