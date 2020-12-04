فيديوجراف.. إزالة الحشيش من قائمة المخدرات

اتخذت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة قرارا قلب الموازين بشأن إزالة عقار الماريجوانا المستخدم لأغراض طبية، من قائمة العقاقير الأكثر خطورة في العالم، وفقا لاتفاقية عام 1961 .





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وقالت اللجنة في بيان لها وفق شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إنها صوتت، لاتباع توصية منظمة الصحة العالمية بإزالة الحشيش، والقنب من الجدول الرابع من اتفاقية 1961 بشأن المخدرات، حيث تم إدراجه مع الهيروين والعديد من المواد الأفيونية الأخرى.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ازالة الحشيش من قائمة المخدرات من خلال الفيديوجراف التالي.