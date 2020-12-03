بـ دولار واحد ورسالة على الإيميل| احصل على منزل في جنوب إيطاليا

بدلا من السعي والمزيد من الانتظار حتى يتم منحك منزلًا عمليا بسعر معقول، بإمكانك الذهاب إلى منطقة موليزي في جنوب إيطاليا وشراء 3 منازل، يبلغ سعر الواحد منها 1 يورو أي ما يقرب من 1.20 دولار.





نعم، عادت منازل إيطاليا التي تبلغ قيمتها 1 يورو - وهذه المرة، ما هو جاهز للسكن والإقامة في منطقة موليزي الجنوبية وبالتحديد في Castropignano - وهي قرية تعلوها قلعة مدمرة من العصور الوسطى، 140 ميلًا جنوب شرق روما - أحدث مجتمع يقدم مبانيه المهجورة للقادمين الجدد.





يأتي ذلك على خطى "السالمي" في صقلية و"سانتو ستيفانو دي سيسانيو" في ابروز، وكلاهما مبادرات لتشجيع القادمين الجدد في الشهر الماضي، وفقا لموقع "CNN" الأمريكي.





ومع ذلك، على عكس معظم المخططات، التي تبيع مباني متداعية بالمزاد من 1 يورو أو 1.20 دولار ، يقوم Castropignano بعمل الأشياء بشكل مختلف.





100 منزل للبيع





هناك ما يقرب من 100 مبنى مهجور هنا، ولكن بدلًا من البيع لمن يدفع أعلى سعر، يريد رئيس البلدية نيكولا سكابيلاتي التوفيق بين الأطراف المهتمة والمنزل المناسب لهم، حيث يقول: "المخطط هنا يعمل بشكل مختلف قليلًا".





وأضاف سكابيلاتي: "إنني أتحرك على مسارين متوازيين، للوصول إلى المشترين المحتملين والمالكين القدامى في نفس الوقت، خطوة بخطوة، لجعل الطلب يلبي العرض.. لا أريد أن تغزو مدينتي تدافع ملكية أو أن تتحول إلى أحدث صفقة مضاربة على الإسكان".





في الواقع، بدلًا من المرور عبر السلطات، يريد سكابيلاتي من الأطراف المهتمة إرسال بريد إلكتروني إليه مباشرة "أرحب بأي شخص يرغب في شراء منزل جديد هنا لمراسلتي بالبريد الإلكتروني مباشرة (nicola.scapillati [AT] me.com) مع خطة مفصلة لكيفية تنوي إعادة التصميم وماذا يريدون فعله بالعقار - اجعله منزلًا أو مكان مبيت وإفطار أو متجرًا أو متجرًا للحرفيين.





وأوضح رئيس البلدية: "يجب عليهم أيضًا إدراج أي متطلبات قد تكون لديهم، مثل إمكانية وصول الأشخاص على الكراسي المتحركة. القرية صغيرة ولا تستطيع السيارات التنقل في الأزقة والخطوات الضيقة."





كلما كان الطلب أكثر تحديدًا، كان من الأسهل العثور على المسكن المناسب والاتصال بالمالك الحالي، ويضيف: "هذه عملية مستهدفة ومصممة خصيصًا". "يحتاج الناس إلى معرفة ما الذي يشتركون فيه بالضبط."





لجعل الأمر أكثر رسمية ، أرسل سكابيلاتي إخطارات إلى السفارات الإيطالية في الخارج لتنبيههم بالمشروع.





إذن ما هي الفائدة؟ هناك بالطبع شروط. يجب على المشترين تجديد العقار في غضون ثلاث سنوات من الشراء والسعال بضمان دفعة أولى بقيمة 2000 يورو (2378 دولارًا أمريكيًا) ، والتي سيتم إرجاعها بمجرد الانتهاء من الأعمال.





جعل القرية أكثر أمانًا





بدأ المشروع في أكتوبر، عندما أخبرت السلطات أصحاب العقارات المهجورة أنهم إذا لم يقوموا بتجديدها بأنفسهم ، فستحصل عليها المدينة لأسباب تتعلق بالسلامة.





حتى الآن، وافق العديد من الملاك بالفعل على تسليم ممتلكاتهم ، حرصًا على التخلي عن المنازل التي سيكلف هدمها أموالًا.





سكابيلاتي واثق من أن 50 على الأقل سينضمون. إذا لم يفعلوا ذلك ، فإن المجلس البلدي سيصادر منازل أولئك الذين لا يستجيبون ، ويضعهم في السوق.





في غضون ذلك، اتصل به بالفعل عشرات الأشخاص المهتمين من أوروبا ، وطلبوا شراء المنازل. وهو يأمل أن القرية ، بمساعدتهم ، لن تستعيد بهجة الحياة فحسب ، بل ستصبح أكثر أمانًا أيضًا.





يقول رئيس البلدية: "يؤلمني أن أرى جمال مركزنا التاريخي القديم وقد تشوهت آثار المنازل المتداعية ، التي تتحلل ببطء.. إنه أمر محزن وخطير. بدون تجديد هذه المباني تشكل تهديدًا. يمكن أن تنهار في أي لحظة - إنها أيضًا مسألة جعل القرية آمنة"





شعر سكابيلاتي - الذي هاجرت عائلته للعمل في شمال إيطاليا الأكثر ثراءً - بجاذبية أصوله كشخص بالغ. عاد في مهمة للحفاظ على الهندسة المعمارية للقرية ، على أمل أن تتمكن من الحفاظ على تقاليدهم.





يقول: "أريد أن أوقف التراجع في مساراتها ، وأن أبقي شعلة القرية حية. يدفعني الشغف والحب لبلدتي".





وعلى الرغم من أن Castropignano ليس مكانًا حيويًا تمامًا - فهو يحتوي على مطعم واحد فقط وبار وصيدلية وعدد قليل من أماكن المبيت والإفطار - إلا أنه يعتقد أنه يتمتع بجاذبية هادئة.





"هنا ليس لدينا ما نقدمه سوى الهدوء ، الصمت ، الطبيعة البكر ، الهواء الغني بالأكسجين ، المناظر الرائعة والطعام الرائع ، مثالي للتخلص من الضغوط اليومية. إنها ليست تعج بالحياة ، يجب أن أقول ، لكنها سلمي وبسيط "، يضيف.





اليوم ، يوجد بالكاد 900 ساكن، انخفاضًا من 2500 في الثلاثينيات. بعد الحرب العالمية الثانية، هاجرت العائلات بحثًا عن مستقبل أفضل. ثم ، منذ الستينيات ، بدأ الشباب بالانتقال إلى المدن الكبرى للدراسة والبحث عن عمل. اليوم 60٪ من السكان تزيد أعمارهم على 70 عامًا.



