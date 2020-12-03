ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب أحمد سيد زيزو.. خالد الغندور يوجه تحذيرا شديد اللهجة لمسؤول في الأهلي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

أكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية في نادي الزمالك وجه تحذيرًا شديد اللهجة لأمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي.

وقال الغندور في فيديو نشره عبر "فيسبوك": "زيزو تلقى مكالمة من رقم خاص، وتحدث معه أمير توفيق بخصوص إمكانية انتقاله للأهلي، ومدى وجود ثغرات في عقده تسمح له بالرحيل إلا أن اللاعب رفض التفاوض".

وتابع: "لو فعلا تريدون نبذ التعصب يجب أن يبتعد مسئول التعاقدات بنادي كبير مثل النادي الأهلي عن محاولة التواصل مع لاعبي الزمالك".

وأضاف: "مهما حاول مدير التعاقدات بالاهلي لنفي هذا الخبر فهذا الكلام حدث".

وتابع :"أيمن يونس يُطالب أمير توفيق بالبعد عن لاعبي الزمالك ويقول للمسئولين إذا كنتم تريدون نبذ تعصب فمن العيب أن نادي كبير في قيمة الأهلي وفي وجود كابتن كبير مثل محمود الخطيب أن يكون مدير التعاقدات في ناديه يتحدث مع لاعب من الزمالك وهو عقده مستمر لمدة سنتين".

وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلًا :"هذا تحذير شديد اللهجمة وقيل أن الزمالك يمتلك من المال والقدرات التي تجعله يتفاوض مع أي لاعب من الأهلي إذا كان هذا هو الأسلوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد | تشجيع الجمهور للزمالك أمام الرجاء

نشرة الرياضة.. كواليس صفقات الأهلي الأخيرة.. وإصابة تريزيجيه بـ 6 غرز.. أحمد عفيفي يقترب من الزمالك

أخبار الرياضة.. استبعاد رباعي الأهلي من نهائي كأس مصر بسبب كورونا.. والزمالك يجهز مفاجأة لـ جماهيره

الاصل مش عند أي حد.. خالد الغندور يطالب الزمالك بتعديل عقد زيزو

بعد رفضه الانتقال للأهلي.. هاشتاج #زيزو تريند على تويتر

الغندور: التجديد لـ فرجاني بما يليق بقيمته| وهذا موعد صرف مستحقات اللاعبين

ترشيحاتنا

إيجابية مسحة كورونا .. رباعي الأهلي خارج نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش

بعد تعثر ضمه لـ الزمالك| المقاصة يستغل إيهاب جلال للتعاقد مع أحمد الشيخ

مشهد لا ينسى.. خروف يتسلل إلى فندق ويتجول داخله وسط ذهول العاملين.. فيديو

فليفل: سد النهضة أكبر أكذوبة إثيوبية.. فيديو

وزير الرياضة يزور نادي الزمالك.. ما السبب؟

بـ كورونا .. وفاة نجل شقيق رئيس لجنة الحكماء بالزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. ليلى علوي تستعرض جمالها في مهرجان القاهرة

لمرضى القلب.. احرصوا على تناول هذا النوع من المكسرات

بالأسود اللامع.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة