بسبب أحمد سيد زيزو.. خالد الغندور يوجه تحذيرا شديد اللهجة لمسؤول في الأهلي

أكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية في نادي الزمالك وجه تحذيرًا شديد اللهجة لأمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي.

وقال الغندور في فيديو نشره عبر "فيسبوك": "زيزو تلقى مكالمة من رقم خاص، وتحدث معه أمير توفيق بخصوص إمكانية انتقاله للأهلي، ومدى وجود ثغرات في عقده تسمح له بالرحيل إلا أن اللاعب رفض التفاوض".





وتابع: "لو فعلا تريدون نبذ التعصب يجب أن يبتعد مسئول التعاقدات بنادي كبير مثل النادي الأهلي عن محاولة التواصل مع لاعبي الزمالك".





وأضاف: "مهما حاول مدير التعاقدات بالاهلي لنفي هذا الخبر فهذا الكلام حدث".





وتابع :"أيمن يونس يُطالب أمير توفيق بالبعد عن لاعبي الزمالك ويقول للمسئولين إذا كنتم تريدون نبذ تعصب فمن العيب أن نادي كبير في قيمة الأهلي وفي وجود كابتن كبير مثل محمود الخطيب أن يكون مدير التعاقدات في ناديه يتحدث مع لاعب من الزمالك وهو عقده مستمر لمدة سنتين".





وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلًا :"هذا تحذير شديد اللهجمة وقيل أن الزمالك يمتلك من المال والقدرات التي تجعله يتفاوض مع أي لاعب من الأهلي إذا كان هذا هو الأسلوب".