عدلي القيعي: الأهلي ليس ملكا لجماهيره.. وهذه حقيقة التفاوض مع أحمد سيد زيزو

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي أن النادي ليس ملكًا لجماهيره ولم يقلها يومًا أي من رؤساء القلعة الحمراء، وحتى صالح سليم الرئيس التاريخي للمارد الأحمر.









وقال القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: "الأهلي ليس ملكًا لأحد وإنما وجد ليحقق اهداف جماهيره وحتى يلتف حوله الجمهور وليس لكونه ملكًا لأحد لذلك لا يجب ان ننساق للانتقادات لأن هناك أسرارا لا يمكن أن تعلن من جانب الإدارة في العديد من القضايا.









وطالب عدلي القيعي الجماهير وكل الجهات المنتمية للنادي الأهلي بالقيام بمهامها حتى تستمر مسيرة الانتصارات في جميع الألعاب.









وشدد القيعي على أن الأهلي الأكثر بطولات تاريخيًا في كرة القدم وثاني أكثر ناد حصولًا على الألقاب القارية على مستوى العالم بفارق بسيط عن ريال مدريد، وهو الأمر الذي يعكس مكانة النادي الأهلي.









ونفى عدلي القيعي دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر للانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: "تواصلت مع أمير توفيق وتحدثت معه عن حقيقة الاتصالات التي قام بها مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لضمه الى صفوف القلعة الحمراء".









أضاف القيعي: "أمير توفيق نفى تمامًا فكرة الاتصال أو التواصل مع أحمد سيد زيزو نهائيًا وقال لا أعلم ممن يأتون بهذه الأخبار".







