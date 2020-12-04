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مرأة

مشروبات صحية لمرضى الضغط المرتفع .. تعرف عليها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وذلك لتناولهم بعض الأطعمة الضاره بصحتهم مما تجعلهم يشعرون بالصداع والهبوط.

ووفقا لموقع بولد سكاي نستعرض أهم المشروبات التي يجب تناولها لضبط الضغط.

شرب الماء
كثير من الناس يعانون من الجفاف المزمن، الذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم في الجسم، و يقلل من قدرة الجسم على نقل الدم بكفاءة، مما يدفع الأوعية الدموية إلى التقلص في محاولة للحفاظ على الماء المفقودة.

عصير التوت
عصير التوت، وخاصة التوت البري، غنية بالمركبات الطبيعية المسماة بالفلافونيدات، حيث وجدت دراسة أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.
يمكنك الحفاظ على التوت مجمدًا، وعصره في ما بعد اضافة نكهات أخرى تفضلها.

الكركديه
يمتلك العديد من الصفات التي تدعم الحياة الصحية، و الكركديه بشكل خاص يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يحتوي على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا تشبه مضادات الأكسدة.
 من المعروف أن المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا في الكركديه تعمل كمثبط طبيعي لـ ACE أيضًا، مما يجعلها مشروب طاقة اخر لضغط الدم.
هذا المشروب من السهل إضافته إلى روتينك اليومي، وقد أظهرت الدراسات أن ثلاثة أكواب يوميا من الكركديه تعمل على انخفاض في ضغط الدم الانقباضي.

البنجر الأحمر
يحتوي عصير البنجر على أكسيد النيتريك، والذي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ووجد الباحثون أيضا أن النترات الموجودة فيه خفضت ضغط الدم في غضون 24 ساعة فقط.
يمكنك أن تأكل جذر البنجر كله، يمكنك أيضا خبزها في رقائق، وكن حذرًا عند التعامل مع البنجر، يصبغ يديك وملابسك.

الحليب
يحتوي الحليب على معدلات عالية من الكالسيوم، وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بنقص الكالسيوم، لذلك كلما ازدادت كميته التي تتناولها، كلما قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
للحصول على فوائد الحليب، يفضل الحليب الأعلى في الكالسيوم وأقل في الدهون، وهو الحليب قليل الدسم الذي يعزز من امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل من الحليب عالي الدهون.

عصير الرمان
الرمان مشروب ممتاز لخفض ضغط الدم، حيث يحتوي على خصائص تثبيط ACE ، التي ترفع ضغط الدم ، بالتالي التخفيف من انقباض الأوعية الدموية.
لأن عصير الرمان هو مثبط طبيعي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، فهو يعمل مثل الأدوية التي يصفها الأطباء لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وهذا ما يجعل هذا المشروب مميزًا جدًا في مكافحة ارتفاع ضغط الدم. في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن عصير الرمان يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة تصل إلى 30%.

زيت الزيتون
زيت الزيتون هو مثال على الدهون الصحية، حيث يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مضادة للالتهاب يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم.
يمكن لزيت الزيتون أن يساعدك في الحصول على حصتين أو ثلاث حصص يومية من الدهون.
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