«جهل مني واتنصب عليا» .. سلمى الشيمي ترد على أزمة صورها بالزي الفرعوني .. فيديو

علقت سلمى الشيمي صاحبة فوتوسيشن هرم سقارة المثيرة للجدل، قائلة : « جهل مني .. ومكنتش متخيلة أن الموضوع يوصل لكده».





وقالت « الشيمي » خلال برنامج «صوت الشعب» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إنها فتاة مصرية مثل اي فتاة مصرية بدأت في عرض الملابس وهي طفلة عمرها 9 سنوات، ودخلت مجال الأزياء حبا فيه.





وأضافت صاحبة فوتوسيشن هرم سقارة المثيرة للجدل، أنها شاركت في العديد من المهرجانات وعملت مع مصممين أزياء كبار من دول مختلفة في مصر والإمارات والكويت والبحرين وتونس والأردن ولبنان.





وأوضحت سلمى الشيمي أنها قامت بدفع رسوم جلسة التصوير لشخص لا تعرفه، واكتشفت في النهاية أنه شخص نصاب، مؤكدة أنها تعرضت لهذه الأزمة بسبب جهلها بالقانون، وهذا الفوتوسيشن ليس بهدف الشهرة.





وأشارت إلى أنها تحترم جميع الآراء سواء المؤيد او المعارض، ولكنها ترفض فكرة التنمر أو التطاول، وهذا ما وجدته على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.





وطالبت رواد السوشيال ميديا والمعارضين بالتوقف عن التنمر حتى لا يتأذى أهلها بسبب هذا الكلام غير اللائق او التطاول، خاصة أنها لا تمثل اي شخصية فرعونية او تسيء لمصر، ولكنها ارتدت زي فرعوني منتشر متواجد في اي مكان.



