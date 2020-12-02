لأول مرة| سلمى الشيمي تكشف كواليس فوتوسيشن سقارة المثيرة للجدل | فيديو

كشفت سلمى الشيمي صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة المثيرة للجدل، عن كواليس جلسة التصوير التي قامت بها في المعبد الأثري، مضيفة: «أنا مصدومة من اللي حصل ومكنتش متخيلة أن الموضوع يوصل لكده».





وقالت «الشيمي» خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» : «أنا دفعت تذكرة دخول معبد سقارة ودفعت مبلغ 1500 لشخص تصريح تصوير فوتوسيشن مثل اي فنانة او ممثلة.





وأضافت صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة، أنها لم تأخد تصريحا من الحارس، ولكن لا تعرف سبب القبض عليها، موضحة أنه أفرج عنها من النيابة بكفالة 500 جنيه والقضية لا تزال مستمرة للتصوير بدون تصريح.





وأوضحت أنها حريصة على تصويرها لـ «فوتوسيشن» من فترة لأخرى لانه جزء من عملها كعارضة أزياء، منوهة إلى أن هناك رد فعل غير طبيعي من الدول العربية والأجنبية بسبب إعجابهم بجلسة التصوير في معبد سقارة.





وأشارت إلى أنها عملت عارضة أزياء في مرحلة الثانوية سواء المصرية أو العربية، مشيرة إلى أنها فتاة مصرية مثل اي فتاة مصرية بدأت في عرض الملابس وهي طفلة عمرها 9 سنوات، ودخلت المجال عن حب، ومثلها الأعلى الفنانة الراحلة سعاد حسني.



