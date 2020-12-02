لأول مرة| سلمى الشيمي تكشف كواليس فوتوسيشن سقارة المثيرة للجدل | فيديو

كشفت سلمى الشيمي صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة المثيرة للجدل، عن كواليس جلسة التصوير التي قامت بها في المعبد الأثري، مضيفة: «أنا مصدومة من اللي حصل ومكنتش متخيلة أن الموضوع يوصل لكده».
وقالت «الشيمي» خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» : «أنا دفعت تذكرة دخول معبد سقارة ودفعت مبلغ 1500 لشخص تصريح تصوير فوتوسيشن مثل اي فنانة او ممثلة.
وأضافت صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة، أنها لم تأخد تصريحا من الحارس، ولكن لا تعرف سبب القبض عليها، موضحة أنه أفرج عنها من النيابة بكفالة 500 جنيه والقضية لا تزال مستمرة للتصوير بدون تصريح.
وأوضحت أنها حريصة على تصويرها لـ «فوتوسيشن» من فترة لأخرى لانه جزء من عملها كعارضة أزياء، منوهة إلى أن هناك رد فعل غير طبيعي من الدول العربية والأجنبية بسبب إعجابهم بجلسة التصوير في معبد سقارة.
وأشارت إلى أنها عملت عارضة أزياء في مرحلة الثانوية سواء المصرية أو العربية، مشيرة إلى أنها فتاة مصرية مثل اي فتاة مصرية بدأت في عرض الملابس وهي طفلة عمرها 9 سنوات، ودخلت المجال عن حب، ومثلها الأعلى الفنانة الراحلة سعاد حسني.
وأمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة إخلاء سبيل فتاة فوتوسيشن الاهرامات سلمي الشيمي والمصور حسام محمد بكفالة ٥٠٠ جنيه لكل منهما.
وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة باشرت التحقيقات فى واقعة فتاة سيشن الأهرامات "سلمى الشيمي" التي أجرت جلسة تصوير بالزي الفرعوني في منطقة سقارة.
ووصلت سلمى مقر النيابة مرتدية عباءة سوداء وأكسسوارات فى قدميها وبرفقتها المصور حسام محمد لبدء التحقيق معهما بتهم التصوير بدون تصريح.
وكان حسام محمد، الشهير بـ"أورتيجا"، قال أمام الأجهزة الأمنية، إنها ليست جلسة التصوير الأولى التي يجريها للموديل سلمى الشيمي، ولكن سبق وأن قام بتصويرها في إطار العمل، وعن واقعة سقارة أكد أنها اتفقت معه على إجراء جلسة تصوير جديدة مقابل دفع مبلغ 1000 جنيه.
وأضاف أورتيجا: "كان الاتفاق على إجراء جلسة تصوير بالطابع الفرعوني، حيث تقوم سلمى بارتداء زي فرعوني لإجراء فوتوسيشن في منطقة أثرية، وبالفعل توجهنا الى منطقة سقارة وقمنا بشراء تذاكر الدخول، ودخلنا للمنطقة بكامل معدات التصوير وبرفقتنا سلمى مرتدية عباءة سوداء، واستغرقنا 15 دقيقة فقط داخل المنطقة أمام الموظفين وأفراد الأمن".
وبعد رصد الأجهزة الأمنية لمجموعة صور الفتاة التي تداولها رواد مواقع السوشيال ميديا المختلفة، فحصت شرطة السياحة والآثار صورًا تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.
وأشارت مصادر أمنية ، إلى مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما تم إجراء تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلي هوية المصور.
وفى الساعات الأولى من مساء الاثنين، ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مصور السيشن أثناء تواجده في منطقة حلوان، كما تمكنت أيضًا قوات الأمن قبل انتهاء اليوم من ضبط الفتاة سلمى الشيمي فتاة سيشن الاهرامات في إحدى مناطق القاهرة.
وعقب ضبطهما، كشفت مصادر أمنية مفاجأة في الواقعة، حيث تبين أن جلسة التصوير تمت يوم الأربعاء الماضي وتحفظت مباحث السياحة والاثار علي ٢ من مفتشي وزارة الاثار و٤ من افراد الامن ممن تواجدوا وقت التقاط الصور.
ويصل عدد المتهمين في الواقعة الي ٨ بعد ضبط الفتاة والمصور حسام محمد ويجري استجوابهم جميعا حاليا من قبل الجهات الأمنية حول ملابسات الواقعة.
وقالت المتهمة عقب القاء القبض عليها انها والمصور اتفقا علي دفع مبلغ ١٥٠٠ جنيه للموظفين وأفراد الأمن ممن سمحوا لهم بتصوير الجلسة داخل المنطقة الاثرية وبجوار هرم زوسر المدرج، وأشارت المتهمة إلى أنها لديها مقطع فيديو يثبت اتفاق المصور مع الموظفين على دفع المبلغ المالي ستقدمه لجهات التحقيق.
وأكدت مصادر أن الأجهزة الأمنية تتبعت خطوط سير الفتاة وأماكن تواجدها حتى تمكنت مأمورية من مباحث سياحة واثار الجيزة من القاء القبض عليها في احدى المناطق الشعبية بالقاهرة، وأشارت المصادر الي ان المتهمة تم ضبطها بتهمة التصوير بدون تصريح.
وشرحت المصادر ان الموديل سلمى الشيمي لا تواجه تهمة جنائية وانما مخالفة تصوير بدون تصريح حيث ينص قانون الاثار على عدم منع التصوير داخل المنطقة الاثرية وانما تستدعى جلسات التصوير الحصول علي تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم والبالغ قدرها ٥ الاف جنيه.