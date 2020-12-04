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سلمى الشيمي: أنا بنت ناس ووالدي دكتور ومش عايزة أعيب في حد ولا حد يسيء لي .. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
سلمى الشيمي فتاة
سلمى الشيمي فتاة سقارة
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ندى رأفت

قالت سلمى الشيمي الشهيرة بـ "فتاة سقارة"، إن فئة صغيرة فقط هي التي شاركت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مُؤكدة أن هناك فئة كبيرة هاجمتها وقامت بالتنمر عليها.


وأضافت " سلمى الشيمي "  في مداخلة هاتفية مع برنامج " كارت أحمر " المُذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن من بين التنمر قالوا "ده منظر فراعنة"، "ده لبس مش راقي، ده لبس خادمات الفراعنة".


فقاطعها مذيع البرنامج قائلًا : "ما انتي لو كنتي فضلتي بلبسك العادي أو العباية، مكنش ده حصل".

وتابعت فتاة سقارة ، أنها كانت ذاهبة لتصوير السيشن لنفسها وليس للجمهور، معقبة: "مش ذنبي ان الصور اتشهرت"، مشيرة إلى أن الصحف الأجنبية مثل: الروسية والألمانية والايطالية، دعموها ولم يهاجموها كما فعل المصريون.

وأكدت "الشيمي"، أنها تحترم رأي الآخرين لكن بدون خطأ في الطرف الآخر، قائلة: "أنا واحدة بنت ناس، ووالدي دكتور، ووالدتي معلمة"، مؤكدة أن ما فعلته غير خاطئ، وأن ما حدث هو سوء تفاهم فقط.


وأكملت أنها قامت بدفع تذكرة للدخول، معقبة: "بس دفعت لحد نصاب"، منوهة إلى أن الفتاه "نيرة " التي قامت بعمل سيشن في الأقصر، "عايزة تركب تريند"، معقبة: "هي لاقيت سلمى الشيمي عملت سيشن للفراعنة، فقلدتني"، ولكن قاطعها مذيع البرنامج: "بأن تاريخ السيشن بتاع نيرة قبلك مش بعدك".


وأكدت أن اختلاف الملابس هي حرية شخصية، مؤكدة: "أنا بس مش عايزة أعيب في حد، ولا حد يعيب فيا"، وأنهت حديثها بالاعتذار للجمهور قائلة: "أنا آسفة لأي حد زعلان مني".

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