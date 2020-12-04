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رياضة

عمر ربيع ياسين: أمير عادل تحت الاختبار في الزمالك وبند يتيح فسخ تعاقده

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي الزمالك أعلن ضم أمير عادل أو ألكساندر ياكوبسن، اللاعب المصري – الدنماركي في صفقة انتقال حر، ليصبح ثاني صفقات الفريق الصيفية بعد التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار أن أمير عادل انضم إلى الزمالك لمدة 4 مواسم، بعد انتهاء تجربته مع نادي سارسبورج النرويجي".

وتابع: "ووقّع اللاعب على العقود بشكل رسمي في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي لتدعيم صفوف الفريق الكروي استعدادا للموسم الجديد".

وأوضح: "هناك بند وضعه مسؤولو الزمالك في التعاقد مع اللاعب يتيح لهم فسخه في حالة فشل اللاعب في اقناع البرتغالي باتشكيو المدير الفني للفريق، أي ان اللاعب سيخضع لفترة اختبار بناء عليه ستحسم مصيره مع الزمالك".

وأتم: "بدأ أمير عادل مسيرته فى صفوف قطاع الناشئين بنادى لينجبي الدنماركي ثم انضم لفريق الشباب بكوبنهاجن ومنه إلى فريق الشباب بآيندهوفن، ولقبوه بـ"رونالدينيو المصرى"،  ثم  فالكينبرج السويدي  ثم رحل إلى فيبورج الدنماركي، ومنه الي نورشوبينج السويدي ثم انضم إلى كالمار السويدي معارًا، ومنه الي ساريسبورج النرويجي".

تواجد  أمير عادل أو "ألكسندر ياكوبسن"، صاحب الجنسيتين المصرية والدنماركية، المنضم الزمالك مؤخرا في مقر  القلعة البيضاء اليوم بعد الانتقال للفريق لمدة أربعة مواسم.


وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض اليوم واللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء.


وكان اللاعب  وقع على العقود رسميا في جلسة مع عبد الحليم علي مدير الكرة بالقلعة البيضاء.


ولم تكلف الصفقة الزمالك أي تكاليف مالية سوى راتب اللاعب في ظل عدم ارتباط اللاعب بتعاقد مع أي نادٍ.


ويبلغ أمير عادل من العمر 26 عامًا، لاسيما وأنه من مواليد شهر مارس عام 1994، وتعتبر آخر محطاته مع نادي ساربسبورغ 08 النرويجي.


وكان  الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو رحب باتمام التعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية ومن المقرر أن ينتظم أمير عادل في التدريبات  يوم السبت المقبل.
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