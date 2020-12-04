خبيثة فى ثوب ترفيهي.. تطبيقات وألعاب الفيس بوك تستهدف التجسس وجمع المعلومات

قال المهندس إسلام غانم، خبير أمن معلومات، إن هناك أشخاص يستطيعوا من خلال تطبيقات معينة سرقة بيانات شخصية عبر الأنترنت، مشيرا إلى أن تلك البيانات من الممكن رؤيتها أنها بسيطة بالنسبة على المستوى الفردى، ولكن عندما تجمع من أكثر من مستخدم تظهر بشكل أكبر قومى، وبالتالى من الممكن أن تؤثر على الرأي العام.





وأضاف "غانم" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن تلك التطبيقات تظهر على أنها شئ ترفيهي مثل "معرفة شكلك وأنت كبير" أو "ماذا تقول عنك منصات الأخبار"، موضحا أن تلك التطبيقات تضع رسالة غير مباشرة و لوجو معين لا يتم إكتشافه إلا بعد نشرها على الصفحة الشخصية على الفيس بوك.





وتابع ان تلك التطبيقات تستخدم كأداة لترويج فكرة خاصة ، لافتا إلى أن منصات التواصل الإجتماعى تعتبر أشياء مجانية، و تستهدف الربح عن طريق الإعلانات، حيث أن تلك التطبيقات تستطيع معرفة إجمالى عدد مستخدميها فى دولة معينة والبدء فى تكوين فكرة عن كيفية التواصل مع هذا المجتمع.





وأكد أن يجب قراءة شروط التطبيقات عبر الإنترنت جيدا، ناصحا أنه مهما كانت المعلومات الخاصة بالشخص بسيطة تعتبر معلومات حيوية، حيث أنها تستخدم فى ظاهرة بيع البيانات الشخصية وسرقتها والتي قد تأتى بالعديد من المشكلات.





وأشار إلى أن تطبيقات مثل "شوف نفسك فى المستقبل" أو "ماذا تقول عنك الاخبار" أو غيرها تبدو ترفيهية لكنها تقوم بجمع معلومة لاغراض خبيثة، ناصحا بالابتعاد عنها.





وتقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ فى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الانترنت حمل رقم2059006، وذلك ضد تطبيقات (شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا ،فيزيتا، يداوى، علاجى) لبيع أدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى انه سبق تقديم بلاغ آخر حمل رقم 2024728 ضد تطبيق"صيدليتى"، وذلك لمخالفتهم للقانون.

وأوضحت نقابة الصيادلة أن تلك الإجراءات تأتى فى اطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث إنها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري. وأكدت النقابة على مخالفة تلك التطبيقات لعدة قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمهنة أبرزها أولًا :قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المواد رقم (37) ، و 75، و18، ثانيًا: قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ثالثًا: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3)، رابعًا : قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

و تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15704 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم 24 نوفمبر 2020ضد شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع الأدوية لاستحواذها على تطبيق إليكترونى تقوم من خلاله ببيع الأدوية وهو مايخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 والذى حصر أصحاب الحق فى مزاولة المهنة وليس من أصحاب هذا الحق المواقع والتطبيقات الإليكترونية .

وأوضحت النقابة فى البلاغ المقدم ان استحواذ شركة ابن سينا على تطبيق بيع الأدوية له اضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة أضافة إلى اتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التى حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنه 1955 ، فضلًا عن ان التطبيق يعد كيان يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد أليه للرقابة والمتابعة وبالتالى لا يمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى.

وأكدت النقابة فى بلاغها ان مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، مشيرة الى ان التطبيق يساهم ايضًا فى اتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، ان إستحواذ شركة ابن سينا فارم على تطبيق بيع الأدوية له أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية.

ويعد التطبيق تغول من شركات التوزيع على الصيدليات فالتوصيف القانونى لشركة ابن سينا هى وسيط بين الشركات المنتجة للأدوية والصيدليات ودخولها فى العلاقة بين المريض والصيدلى عن طريق استحواذها على التطبيق مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وليس من حقها التعامل المباشر مع المريض وهذه سابقة تحدث لأول مرة ، اضافة إلى ان التطبيق يوجه الخدمة لبعض الصيدليات التى فى مقدورها استيفاء إشتراطات العقد بين الصيدلية وصاحب التطبيق بما فيها رسم الخدمة وبذلك تتحكم فى توزيع الأدوية عن طريق صيدليات محددة فى إطار عقود غير معلنه للجهات الرسمية .

وأوضحت نقابة الصيادلة ان بيع الأدوية للجمهور من خلال المواقع والتطبيقات جريمة ومخالفة للقوانين كما يتضمن عدة مخالفات قانونية أبرزها : أولاَ :مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ف ى المادة رقم (37) التى حظرت تداول وبيع الأدوية على اشخاص بعينها ليس من بينها المواقع والتطبيقات، ومادة 75 التى تحظر على مخازن الأدوية بيعها مباشرة للجمهور، ومادة18 التى نصت على انه لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها وهو ما خالفتة الشركة بالتحايل وإستخدام التطبيق بالتعامل المباشر مع الجمهور

ثانيًا مخالفة القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية . ثالثًا : مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 حيث جرمت مادة (9) من هذا القانون المزاحمة والمضاربة وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها. ثالثًا:مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3) والتى أكدت على منع المزاحمة والمضاربة بين الصيادلة. رابعًا :مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ، حيث يبيع الموقع عن طريق صيدليات محددة لديه سلفًا بطريقة موجهه مما يخل بمبدأ المنافسة ويتيح التطبيق السيطرة على سوق بيع الدواء.



