محادثات مصرية : إسرائيل مستعدة لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة الرهائن

أعربت إسرائيل لمصر عن استعدادها لمواصلة المحاولة الأخيرة لتأمين صفقة الرهائن، كما كشف مسؤول إسرائيلي كبير عقب محادثات مع وفد استخباراتي مصري. وأكد المسؤول أنه إذا لم يتم تحقيق تقدم فإن إسرائيل ستلجأ إلى عملية "مستنقع رفح".

ووفقا لما نشره موقع والا العبري، وصفت المحادثات مع الوفد المصري بأنها إيجابية، حيث أعربت مصر عن التزامها بالضغط على حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. واعترفت مصر أيضًا بالأهمية الملحة التي تحيط بعملية رفح المحتملة، مما يشير إلى تفهمها لموقف إسرائيل.







ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فقد أكدت إسرائيل جديتها في الإعداد لعملية رفح وشددت على عدم استعدادها لتحمل التأخير من جانب حماس. وكانت الرسالة التي تم نقلها إلى مصر واضحة: لقد حددت إسرائيل موعداً نهائياً للدخول إلى رفح ولن تشارك في مزيد من المفاوضات التي تعتبر غير مثمرة.

وأظهرت إسرائيل مرونة في التفاوض على شروط صفقة الرهائن، ومنحت الوسطاء المصريين الحرية للمضي قدماً في المناقشات. ويظل التركيز منصبا على تأمين إطلاق سراح 33 رهينة يعتبرون ضمن الفئة الإنسانية. وستكون مدة أي وقف لإطلاق النار متوقفة على عدد الرهائن المفرج عنهم.

يشير ذكر عملية "مستنقع رفح" إلى استعداد إسرائيل للجوء إلى العمل العسكري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تحقيق نتائج.