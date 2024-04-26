عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات مصرية : إسرائيل مستعدة لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة الرهائن

صدى البلد

أعربت إسرائيل لمصر عن استعدادها لمواصلة المحاولة الأخيرة لتأمين صفقة الرهائن، كما كشف مسؤول إسرائيلي كبير عقب محادثات مع وفد استخباراتي مصري. وأكد المسؤول أنه إذا لم يتم تحقيق تقدم فإن إسرائيل ستلجأ إلى عملية "مستنقع رفح".

ووفقا لما نشره موقع والا العبري، وصفت المحادثات مع الوفد المصري بأنها إيجابية، حيث أعربت مصر عن التزامها بالضغط على حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. واعترفت مصر أيضًا بالأهمية الملحة التي تحيط بعملية رفح المحتملة، مما يشير إلى تفهمها لموقف إسرائيل.



ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فقد أكدت إسرائيل جديتها في الإعداد لعملية رفح وشددت على عدم استعدادها لتحمل التأخير من جانب حماس. وكانت الرسالة التي تم نقلها إلى مصر واضحة: لقد حددت إسرائيل موعداً نهائياً للدخول إلى رفح ولن تشارك في مزيد من المفاوضات التي تعتبر غير مثمرة.

وأظهرت إسرائيل مرونة في التفاوض على شروط صفقة الرهائن، ومنحت الوسطاء المصريين الحرية للمضي قدماً في المناقشات. ويظل التركيز منصبا على تأمين إطلاق سراح 33 رهينة يعتبرون ضمن الفئة الإنسانية. وستكون مدة أي وقف لإطلاق النار متوقفة على عدد الرهائن المفرج عنهم.

يشير ذكر عملية "مستنقع رفح" إلى استعداد إسرائيل للجوء إلى العمل العسكري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تحقيق نتائج. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟ رمضان صبحي يجيب لأول مرة

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة للقطاع الخاص .. التطبيق من 1 مايو 2024| إيه الحكاية؟

تاجر خردة .. كشف لغز سرقة شركة كهرباء الأقصر

في حادث سيارة | إعلام عبري : نقل بن غفير إلى المستشفى

موقف مفاجئ من مبابي لحسم انتقاله إلى ريال مدريد

عبادة أكبر من كل شيء.. خطيب المسجد الحرام: من غفلها توعده الله بالخسران

بعد فضيحة فساد |أمريكا تعلق الحصص الغذائية لقوات النخبة في الجيش الصومالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ