على مساحة 400 متر.. افتتاح مسجد جديد ببلقاس بتكلفة 2.5 مليون جنيه

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز بلقاس اليوم الجمعة بإفتتاح مسجد قرية النشرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الشوامى بمركز ببقاس بحضور الدكتور محمد حسين ممثلا وقيادات الاوقاف بمركز بلقاس عن مديرية اوقاف الدقهلية. نواب رئيس المركز وجمع من مواطنى القرية والقرى المجاورة.





وأقيم المسجد على مساحة 400 متر وبتكلفة 2.5 مليون جنيه بمساهمة الجهود الذاتية وباشراف وزارة الاوقاف وتم فرشه بالكامل ضمن خطة الوزارة لاحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية





جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتنفيذا لخطة وزارة الاوقاف بالتعاون مع المحافظات لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية.





وأدى رئيس المركز صلاة الجمعة بالمسجد الجديد عقب افتتاحه،ونقل رئيس المركز تحيات وتمنيات السيد المحافظ للمواطنين بمركز ومدينه بلقاس واكد حرص السيد المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزرات والاجهزة المعنية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.



وفى هذا الاطار اكد محافظ الدقهلية على دعم مبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها المستمرة مع اجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .





وقد ألقى خطبة الجمعه الشيخ الدكتور محمد حسين بمديرية اوقاف الدقهلية وكان موضوعها (مفهوم العفة والشرف)وانهما من صفات المؤمنين الصادقين مع الله ومع الناس.



