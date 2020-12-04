على مساحة 400 متر.. افتتاح مسجد جديد ببلقاس بتكلفة 2.5 مليون جنيه

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز بلقاس اليوم الجمعة بإفتتاح مسجد قرية النشرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الشوامى بمركز ببقاس بحضور الدكتور محمد حسين ممثلا وقيادات الاوقاف بمركز بلقاس عن مديرية اوقاف الدقهلية. نواب رئيس المركز وجمع من مواطنى القرية والقرى المجاورة.
وأقيم المسجد على مساحة 400 متر وبتكلفة 2.5 مليون جنيه بمساهمة الجهود الذاتية وباشراف وزارة الاوقاف وتم فرشه بالكامل ضمن خطة الوزارة لاحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية
جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتنفيذا لخطة وزارة الاوقاف بالتعاون مع المحافظات لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية.
وأدى رئيس المركز صلاة الجمعة بالمسجد الجديد عقب افتتاحه،ونقل رئيس المركز تحيات وتمنيات السيد المحافظ للمواطنين بمركز ومدينه بلقاس واكد حرص السيد المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزرات والاجهزة المعنية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
وفى هذا الاطار اكد محافظ الدقهلية على دعم مبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها المستمرة مع اجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
وقد ألقى خطبة الجمعه الشيخ الدكتور محمد حسين بمديرية اوقاف الدقهلية وكان موضوعها (مفهوم العفة والشرف)وانهما من صفات المؤمنين الصادقين مع الله ومع الناس.
كما افتتح امس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية يرافقه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الرى ط، مرسي فاروق الباز بمدينة طلخا، وذلك ضمن جولته لمحافظة الدقهلية والتى تشمل افتتاح وتفقد عدد من المشروعات منها افتتاح المراسي الجديدة للأتوبيس النهرى بالمنصورة / طلخا وزيارة بعض مشروعات الري في أجا والسنبلاوين.
فيما شهدت المحافظه إنشاء 2 مرسى جديد للأتوبيس النهرى بمدينة طلخا وتم تسميتها بأسماء أعلام الدقهلية الأولى باسم "مرسى أنيس منصور" ويقع نهاية نادى القوات المسلحة، والثانى باسم "مرسى فاروق الباز" بجوار نادى المعلمين بطلخا للربط بين مدينتى المنصورة وطلخا وبتكلفة إجمالية تبلغ 16مليون جنيه وفي فترة زمنية 6 أشهر.
كما قامت بإنشاء 4 مراسي للأتوبيس النهري سابقا بتكلفة 31 مليون جنيه على نهر النيل من مدينة المنصورة ليصبح عدد المراسي 6 بعد الانتهاء من هذان المرسيان.