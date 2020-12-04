ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب المسجد الحرام: التخاذل عن كشف الفساد يزيد انتشاره.. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:58 م
المسجد الحرام
المسجد الحرام
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور سعود الشريم، إن الفساد نار تأكل النمو، كما أن الفساد كلمة تلفظها الألسن السوية والأسماع النقية، وهو ضد الصلاح، وإنما ينتشر الفساد المالي والإداري بانعدام شعور الأفراد بواجبهم تجاه الصالح العام فلم يجعلوا من أنفسهم مرآة لجهات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، ولم يكلفوا أنفسهم أن يحتسبوا في الإبلاغ عن الفاسدين لجهات المكافحة المعنية، ولا جرم أن التخاذل وإيثار السلامة في كشفه والتبليغ عنه سبب ظاهر في طول عمر الفساد وازدياد وزنه.

وأضاف الشريم،في خطبة الجمعة التي ألقاها من المسجد الحرام،أن المرء إذا أكثر من استنشاق الفساد المالي والإداري وقع في الإدمان فلا يغنيه استنشاق الهواء النقي، فيظل يبني مصالحه على صورة انتهازية بعبارة خذ وهات، وربما بلغ به الجشع مبلغا لا يعرف من خلاله إلا عبارة هات وهات، فيملأ جيبه ويواري عيبه، ويمسي كالنهم يأكل فلا يشبع، أو كمن يشرب الماء المالح لا يزداد بشربه إلا عطشا، فإن هؤلاء وأمثالهم لم يلامس الوازع الديني شغاف قلوبهم فلم يرهبهم وعيد القرآن ولم تحجزهم محاذير السنة، فحق لمثلهم أن يصح فيهم ما ذكره مالك في المدونة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، قال ابن القاسم قلت لمالك ما معنى يزع؟ قال: يكف، ومن ذلك عباد الله: قول الله جل شأنه(وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون) أي يمنعون ويدفعون ويرد أولهم على آخرهم، قال القرطبي في تفسيره: في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض، وقال الحسن البصري: لابد للناس من وازع، أي: من سلطان يكفهم.

وتابع: من أجل ذلك جعل الله على عاتق من ولاه أمر المسلمين القضاء على الفساد واجتثاث جذوره ودفعه بحزم وعزم ، فإن ذلك مهمة دينية وتبعة وطنية حماية للمال العام ومكتسباته، ومنعا للتكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به ديننا الحنيف في آداب العمل وطلب الرزق، فإن الذمة حلالها حساب، وحرامها عقاب، والله جل وعلا يقول(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون).

وقال الشريم، في خطبته الثانية عن الفساد إنه لا يكون في مجتمع الا دمره فقال: وإنَّ مما لا جدال فيه أن تفشيَ مثلِ تلكم الآفة في مجتمعٍ مَا لن يدعَ لها في نهوضِها وردا ولا صدرا، ولن يذكي أثرا لكفاءاتها في النفع العام؛ ما  يستجلب للمجتمع غائلة الفاقة والتخلف والانتقائية والانتهازية، ويوقد في أوساطه نار الحسد والبغضاء والمشاحة؛ لأجل ذلكم كان لزاما على المكلف بمال أو إدارة أن يهيئ نفسه على استحضار  توازن جاد بين رغباته وأداء عمله، وألا يجعل الشبهات تلج عليه من خلالهما، وأن يدرك أن من أهم سبل السلامة المالية والإدارية إعمال مبدأ الحوكمة التي لا تترك للتفرد سبيلا يوقعه فيما لا يحمد.

وبما أن الفساد المالي لا يقوم إلا على راش ومرتش ورائش فإنه قد ورد فيهم اللعن، وما ورد فيه لعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب كما قرر ذلك عامة أهل العلم المعتبرين، فقد جاء عند الترمذي وأبي داود "أن رسول الله ص لعن الراشي والمرتشي "،وفي رواية "والرائش" وهو الذي يمشي بينهما.

كما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صَدقات بني سُليم، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فلما جاء حاسبه، قال : هذا مَالُكُمْ وهذا هدية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا جلست في بيت أبيك وأمك ، حتى تأتيك هديتك إِن كنت صادقا ثم خطبنا ، فحمد الله وأَثنى عليه ، ثم قال : أَمَّا بعد ، فإِني أستعمل الرجل منْكم على العمل مما وَلَّانِي الله، فيأتي فيقول : هذا مالُكم وهذا هدية أهديت لي، أَفلا جلس فِي بيت أَبيه وأمه حتى تأتيه هديته ، وَالله لا يأْخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إِلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رُغاء ،أَو بقة لها خوار ، أَو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رُئِي بياض إِبطه ، يقول : اللهم هل بلغت بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذني" رواه البخاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد الحرام: من حق المسلم على أخيه أن يكون سلما له.. فيديو

يستهين به الكثيرون.. خطيب المسجد الحرام: هذا الفعل من طباع العقارب

خطيب المسجد الحرام: الأذية ثقب في سفينة المجتمع يؤدي لغرقها.. فيديو

خطيب المسجد الحرام: إزالة الأذى عن القلوب أعظم فضلا من الطريق

خطبتا المسجد الحرام والنبوي توصيان بتدبر كتاب الله والتمسك بالنصيحة لله ما دامت الأرواح في الأجساد.. والحرص على هذه السورة فرسول الله لم ينم حتى يقرأها

خطيب المسجد الحرام: الفساد المالي والإداري إتلاف للمال العام وإهلاك للعدالة

ترشيحاتنا

نوة قاسم تهدد إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش بالإسكندرية

ما هذا الظلام .. شهيرة تنهار بعد شهرين من رحيل محمود ياسين

الهبوط وغرامة مليون جنيه .. عقوبة الانسحاب في لائحة الدوري المصري الجديد

الطرد والغرامات والإنذارات.. أبرز بنود لائحة الدوري المصري الجديد

أهمية تربية الحيوانات الأليفة.. طبيب نفسي يجيب

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

Advertisements

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

الشارع كله شارك معايا.. صاحب فيديو سماح لـ "صدى البلد": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد تهديد نهضة بركان بالانسحاب.. تعرف على مصير مباراة السوبر الأفريقي

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

ضبط عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية بالجيزة

أبرز غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش.. كيف يسد موسيماني الثغرات في نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض أسعار سوبارو subaru xv 2021 اليوم في مصر.. صور

4 طرق غير تقليدية لعمل المحشى للشيف شربيني.. أغربها الشبت

genesis gv80 أفخم suv من جينيسيس تعمل بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور