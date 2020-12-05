فيديو جراف.. تفاصيل افتتاح أعمق حمام سباحة في العالم

أصبح من الممكن للغواصين الغوص في أعماق جديدة تمامًا في أعمق حمام سباحة في العالم تم افتتاحه مؤخرا في بولندا ليصل الممر إلى عمق أكثر من 45 مترًا فيما يعد أعمق حوض سباحة في العالم.
ووفقا لموقع سي إن إن الأمريكي، يصل الممر إلى عمق أكثر من 45 مترًا، ويعد أعمق حوض سباحة في العالم، حيث يحتوي على 8000 متر مكعب من المياه، أي أكثر من 20 ضعف كمية حوض السباحة الذي يبلغ طوله 25 مترًا.
التصميم المثير للإعجاب مزود بثقب أزرق يمتد إلى أعمق نقطة، ويحتوي حتى على حطام سفينة صغير، بالإضافة إلى كهوف اصطناعية تحت الماء وأطلال من حضارة المايا ليستكشفها الغواصون.
ولمزيد من التفاصيل حول افتتاح أعمق حمام سباحة في العالم، شاهد الفيديو جراف التالى..