ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. تفاصيل افتتاح أعمق حمام سباحة في العالم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف
أصبح من الممكن للغواصين الغوص في أعماق جديدة تمامًا في أعمق حمام سباحة في العالم تم افتتاحه مؤخرا في بولندا ليصل الممر إلى عمق أكثر من 45 مترًا فيما يعد أعمق حوض سباحة في العالم.

ووفقا لموقع سي إن إن الأمريكي، يصل الممر إلى عمق أكثر من 45 مترًا، ويعد أعمق حوض سباحة في العالم، حيث يحتوي على 8000 متر مكعب من المياه، أي أكثر من 20 ضعف كمية حوض السباحة الذي يبلغ طوله 25 مترًا.

التصميم المثير للإعجاب مزود بثقب أزرق يمتد إلى أعمق نقطة، ويحتوي حتى على حطام سفينة صغير، بالإضافة إلى كهوف اصطناعية تحت الماء وأطلال من حضارة المايا ليستكشفها الغواصون.


ولمزيد من التفاصيل حول افتتاح أعمق حمام سباحة في العالم، شاهد الفيديو جراف التالى..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأول عربيا والثالث عالميا في الغوص.. البطل العماني عمر الغيلاني يروي لـ صدى البلد سر اختياره شرم الشيخ قبلة للتدريب ..صور

العثور على حطام غواصة فرنسية بالقرب من سواحل تونس.. فيديو

غواصة صينية تنزل أعمق نقطة بكوكب الأرض في المحيط الهادي.. فيديو

برمودا البحر الأحمر.. 10 معلومات عن مثلث أبو نحاس.. شاهد

45 مترا تحت الماء ونفق للمتفرجين.. افتتاح أعمق حمام سباحة في العالم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور نهائي كأس مصر ببرج العرب

جمل يقتحم استقبال مستشفى أوسيم بالجيزة

وفاة زوجة شقيق شيخ الأزهر

النيابة العامة: إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه لـ 4 محاكم مختصة

لم تحدث منذ 8 قرون.. الكرة الأرضية تودع 2020 بأغرب ظاهرة فلكية

خاص| مهمة قومية جديدة تنتظر الشركة الوطنية.. مصر للطيران تستعد بحاويات مبردة لنقل شحنات لقاح كورونا

Advertisements

عزل وليد سليمان في مستشفى خاص بسبب كورونا.. تفاصيل

ثروة طائلة.. قرار مفاجئ من العدل الأوروبية بشأن أموال مبارك وعائلته

طلبت من جمهورها الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده

السعودية: حلفاء الرياض متفقون على حل الأزمة الخليجية

شعر به سكان القاهرة..زلزال بقوة 5.4 ريختر بمنطقة البحر المتوسط

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

النيابة العامة: إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه لـ 4 محاكم مختصة

القبض على مصطفى بوخا صاحب فيديو سماح بنت الحاج شهاب

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ.. ونهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب محايد

المالية: 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات بمصلحة الضرائب

تراجع أسعار جرام الذهب 4 جنيهات بسبب انخفاض الأسعار العالمية.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها

كورنيش عالمي في مصر.. 30 صورة ترصد سحر ممشى النيل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي القلب ويوفر البروتين الصحي.. تعرف على فوائد الترمس

بعد ظهورها فى مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على سعر و مواصفات بيجو 2008.. صور

طريقة ريجيم الصيام المتقطع