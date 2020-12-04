أسوان يستعد للموسم الجديد بـ 3 وديات

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان برئاسة سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق ،علي خوض 3 مباريات ودية جديدة إستعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز .





وقرر الشيشينى خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق بالقاهرة طبقا لرؤية الجهاز الفنى للاطمئنان علي جاهزية الصفقات الجديدة المنضمة حديثا لصفوف الفريق .





كما قرر خوض المواجهة الودية الأولي أمام فريق المقاولون العرب يوم السبت 5 من ديسمبر ،والمواجهة الثانية أمام فريق القومى الأحد 6 من ديسمبر ،علي أن يختتم الفريق المواجهات أمام الطيران يوم الثلاثاء 8 من ديسمبر .













ويذكر أنه قد سبق للفريق الأسوانى خوض 6 وديات بمعسكر الفريق إستعدادا للممتاز ،وحقق الفريق الأسوانى الفوز بالمواجهة الودية الأولي أمام فريق النجوم بهدفين نظيفين أحرزهما النجم عمرو ناصر .













كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الفوز على نظيره فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثانى المباريات الودية للفريق الأسوانى ، بمعسكر الفريق بالمركز الاولمبى بالمعادي، استعدادا للموسم الجديد بالدورى الممتاز.





واحرز اهداف المباراه للفريق الأسوانى كريم الطيب قام بتسجيل الهدف الأول وعمرو ناصر يسجل الهدفين الثانى والثالث ،إستعدادا للموسم الجديد من دورى الأضواء والشهرة.









وخسر الفريق الأسوانى المواجهة الودية الثالثة أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 4/1 ،وحقق الفوز برابع المباريات التجريبية على جولدى 5/0 ،سجل الأهداف هيثم الفيل ،والنيجيرى ألكو بالة هدفين،وعمرو ناصر ،ومحمد جمال بيبو ركلة جزاء .





وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المواجهة الودية الخامسة أمام فريق سيراميكا الصاعد حديثا للممتاز بهدف للاشئ .









وتعادل الفريق بسادس الوديات أمام فريق وادي دجله بهدفين لهدفين ،إستعدادا للدورى الممتاز .









يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان تعاقدوا مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم : -محمد العشرى مدافع طنطا -محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب -طه عادل مدافع نادي مصر -أحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام -تجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر -خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة





أحمد سعيد أوكا لاعب وسط مهاجم فريق طنطا -أحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا -محمد رجب قلب دفاع إنبي -عبدالوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون -خالد بسيونى وسط مدافع إنبي -أحمد خالد وسط مهاجم إنبي -عمرو ناصر مهاجم إنبي -عمر يوسف لاعب بالدرجة الأولى بالبرتغال -محمد أسامة لاعب وسط مهاجم فريق حرس الحدود -أحمد دحروج ظهير أيسر بترول أسيوط ، -عمر رضوان حارس الجونة والأهلي السابق لمدة موسم علي سبيل الإعارة . ورحل عن صفوف نادي أسوان كلا من : فادى فريد إلى صفوف فريق البنك الأهلى،وإبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لصفوف نادى إنبى، بينما رحل أحمد عامر إلى فريق الجونة، ومسعد عوض إلى وادى دجلة ،وكريم الطيب إلي نادي بيراميدز .









و أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020.





وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: كابتن/ سامى الشيشينى مدرب عام: كابتن/ أمير عبد العزيز مدرب: كابتن / أحمد مصطفى بيبو مدرب: كابتن / أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى: كابتن / أحمد كمال مخطط أحمال: كابتن / سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى: دكتور / محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل: كابتن / وليد عبد الغفار مدلك: كابتن / محمد عبد الموجود مدلك: كابتن / محمد رجب مدير إدارى: كابتن / مصطفى الشرقاوى إدارى: كابتن/ محمود سمكة إدارى: كابتن/ فاروق زياد .