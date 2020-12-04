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توك شو

الراجل بيتكسف أكتر من الست.. سلوى محمد علي: أنا طلبت جوزي للزواج ..فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:13 م
الفنانة سلوى محمد
الفنانة سلوى محمد
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أسامة علي
كشفت الفنانة سلوى محمد علي تفاصيل حبها وزواجها من المخرج الراحل محسن حلمي.

وقالت سلوى خلال تقديمها برنامج "3 ستات"المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنها هي التي بدأت حب زوجها الراحل، لافتة إلى أنها كانت تعمل معه فى احدى المسرحيات وبعد أن أعجبها وقررت الحديث معه، تحججت أن سيارتها معطلة وطلبت منه أن يوصلها بسيارته.

وتابعت سلوى محمد قائلة: موضوع الحب في ايد الست لأن الرجل بيتكسف وبيخاف من الرفض ديما".

وأوضحت الفنانة سلوى محمد،أنه فى بداية إعجابها به لم تكن متأكده أنه يبادلها نفس الشعور، لكنها كانت تهيئ له الظروف حتى يعجب بها ويحبها، معقبة:" انا اللى طلبت منه نتجوز".

وكانت بكت الفنانة سلوى محمد على حزنا على رحيل زوجها المخرج المسرحي محسن حلمي قبل استلام جائزة الدولة بعد فوزه في التفوق في فرع الفنون المسرحي، ذلك فى احد حلقات البرنامج سابقا.

ووجهت الفنانة سلوى محمد على خلال برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد" رسالة لزوجها الراحل: "كنت أتمنى أن زوجي يستلم الجائزة بنفسه، ولكني متأكدة أنه ينظر إلينا من الجنة وفرحان".

وقالت سلوى محمد: "مبروك يا محسن وأنا عارفة إنه مش بيفرق معاك الجزائر ولكن ده شيء بيفرح، ومحسن من أكثر الأشخاص المحبين للمسرح وأول من سعى لنشر الثقافة في الأقاليم".

وأوضحت أن المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي كان هدفه أن الثقافة والفن يكونوا منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية وليس في العاصمة فقط، لذلك كان حريصا بالتواجد دائما في القرى وكل المحافظات.
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