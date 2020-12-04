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فن

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها داخل الجيم.. صورة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:19 م
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت هاجر أحمد، وهي تمارس التمارين الرياضية في الجيم  بإطلالة أنيقة ترتدي سترة باللون الابيض وبنطال ليجن، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


يُذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.


وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.


مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وهاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين.


وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.


وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".


وتشتهر هاجر أحمد بدورها في مسلسل ” حكايات بنات “، مع نخبة من الفنانين الشباب منهم : ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، و أسماء جلال، و أحمد كرارة، و حازم إيهاب، و خالد منصور، و ليلى حسين، و محمد إبراهيم.


المسلسل من تأليف : ماريان هاني، و نهال سماحة، و أشرف على، الكتابة الناقد أحمد شوقي، و إخراج مصطفى أبو سيف.

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها داخل الجيم.. صورة
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