ننشر جدول امتحانات الميد تيرم بكلية حقوق جامعة حلوان

تستعد كلية الحقوق بجامعة حلوان لخوض امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 وقد أعلنت الكلية مواعيد الامتحانات والتى تبدأ غدا السبت.





حددت كلية الحقوق أن امتحانات الميد ترم سوف تقام بمبنى الامتحانات بجوار مدرج 18 فى مقر جامعة حلوان وقد أطلقت الكلية حملة التطهير والتعقيم الكامل لمبنى الامتحانات التأكيد على سلامة الطلاب.

صدى البلد ينشر موعد امتحانات الميد ترم:





- يوم السبت الموافق 5/12/2020 :

مادة القانون المدني لطلاب الفرقة الرابعة انتساب من الساعة 9 وحتى الساعة 9.30

مادة القانون المدني لطلاب الفرقة الرابعة انتساب من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11

مادة القانون المدني لطلاب الفرقة الثانية انتظام من الساعة 12 وحتى الساعة 12.30

مادة القانون المدني لطلاب الفرقة الثانية انتساب أ من الساعة 1.30 وحتى الساعة 2

مادة القانون المدني لطلاب الفرقة الثانية انتساب ب من الساعة 3 وحتى الساعة 3.30

















- يوم الاحد الموافق 6/12/2020





مادة الشريعة الاسلامية الفرقة الرابعة انتظام من الساعة 9 وحتى الساعة 9.30

مادة الشريعة الإسلامية الفرقة الرابعة انتساب من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11

مادة القانون الدولي العام للفرقة الثانية انتظام من الساعة 12 الى الساعة 12.30

مادة القانون الدولي العام للفرقة الثانية انتساب أ من الساعة 1.30 الى الساعة :2

مادة القانون الدولي العام للفرقة الثانية انتساب ب من الساعة 3 الى الساعة 3.30













- يوم الاثنين الموافق 7/12/2020

مادة قانون البيئة والاقتصاد الفرقة الرابعة انتظام من الساعة 9 وحتى الساعة 9.30

مادة قانون البيئة والاقتصاد الفرقة الرابعة انتساب من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11

مادة الاقتصاد الفرقة الثانية انتظام من الساعة 12 الى الساعة 12.30

مادة الاقتصاد الفرقة الثانية انتساب أ من الساعة 1.30 الى الساعة 2

مادة الاقتصاد الفرقة الثانية انتساب ب من الساعة 3 الى الساعة 3.30

- يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2020

مادة التنفيد الجبري الفرقة الرابعة انتظام من الساعة 9 الى الساعة 9.30





مادة التنفيد الجبري الفرقة الرابعة انتساب من الساعة 10.30 الى11





مادة مصطلحات قانونية بلغة أجنبية الفرقة الثانية انتظام من الساعة 12 وحتى الساعة 12.30

مادة مصطلحات قانونية بلغة أجنبية الفرقة الثانية انتساب أ من الساعة 1.30 وحتى الساعة 2

مادة مصطلحات قانونية بلغة أجنبية الفرقة الثانية انتساب ب من الساعة 3وحتى الساعة 3.30





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- يوم الاربعاء الموافق 9/12/2020

مادة القانون البحري والجوي الفرقة الرابعة انتظام من الساعة 9 وحتى الساعة 9.30

مادة القانون البحري والجوي الفرقة الرابعة انتساب من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11

مادة الشريعة الاسلامية الفرقة الثانية انتظام من الساعة 12 وحتى الساعة 12.30

مادة الشريعة الاسلامية الفرقة الثانية انتساب أ من الساعة 1.30 وحتى الساعة 2

مادة الشريعة الاسلامية الفرقة الثانية انتساب ب من الساعة 3 وحتى الساعة 3.30









- يوم الخميس الموافق 10/12/2020





مادة التأمينات الاجتماعية الفرقة الرابعة انتظام من الساعة 9 وحتى الساعة 9.30

مادة التأمينات الاجتماعية الفرقة الرابعة انتساب من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11

مادة مدخل للعلوم القانونية الفرقة الاولي انتظام من الساعة 12 وحتى الساعة 12.30

مادة مدخل للعلوم القانونية الفرقة الاولى انتساب أ من الساعة 1.30 وحتى الساعة 2

مادة مدخل للعلوم القانونية الفرقة الاولى انتساب ب من الساعة 3 وحتى الساعة 3.30