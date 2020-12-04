الإسماعيلي يواصل استعداداته لانطلاق مسابقة الدوري العام بمشاركة الوافد الجديد.. صور

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الدورى العام فى نسخته الجديدة بجانب استكمال مشواره بالبطولة العربية.





ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية غدا أمام فريق مصر المقاصة ضمن سلسلة تجاربه التحضيرية.





المران شهد مشاركة جميع اللاعبين الذين خاضوا تدريبات تأهيلية ،فى أعقاب تعرضهم للاصابة أو لعدم الجاهزية ،على رأسهم عبد الرحمن مجدى جناح الفريق ومحمد مصيلحى قلب الدفاع ومحمد فوزى حارس المرمى.





وعاد إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق للتدريبات بعد غياب وخاض تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب. مران اليوم اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية أبرزها الكرات الثابتة واختتم بتقسيمة حماسية.





وشهد مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى انتظام الوافد الجديد محمد عادل بعد اتمام اجراءات انتقاله أمس قادما من الإنتاج الحربى وإنضم اللاعب للتدريبات الجماعية ، حيث قدم مستوى جيد نال به استحسان الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو.





وحرص المدرب البرازيلى على عقد اجتماع مع اللاعب لتعريفه بنظام التدريبات وتحفيزه من أجل تقديم أفضل مالديه مع الفريق.



