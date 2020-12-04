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أخبار العالم

وسط مساعٍ لحل الخلاف مع قطر.. واشنطن توجه رسالة بشأن الأزمة الخليجية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:45 م
وزيرالخارجية الأمريكي
وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن الوقت قد حان لحل الخلاف الخليجي، معربا عن أمله في أن تتم المصالحة مع قطر لأنها مهمة لشعوب المنطقة.

وأشار بومبيو إلى أن حل الخلاف الخليجي الأمر الصائب، مؤكدا الاستمرار في العمل لتيسير الحوار بين الأطراف.

وأضاف الوزير الأمريكي في تصريحات صحفية أن عملية قتل قاسم سليماني رسالة شديدة اللهجة إلى إيران، وأن رفع إيران لتخصيب اليورانيوم يدل على قصور في الاتفاق النووي.

وتابع "على إدارة بايدن التحلي بالحكمة في تعاملها مع إيران"، موضحا أنه على الإدارة الأمريكية الجديدة منع إيران من الوصول إلى التكنولوجيا الغربية.

كان وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أعلن إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وأضاف الصباح أنه في اطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الصباح واستمرار لجهود الأمير والرئيس الأمريكي لحل الأزمة الخليجية جرت مباحثات مثمرة أكد فيها كل الأطراف أهمية الجهود لحل الأزمة وتحقيق ما تصبو إليه شعوب دول المنطقة.
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