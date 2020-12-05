أول فريق نسائي في قرية صعيدية.. البرجاية حكاية 3 سنوات على سلم الممتاز.. فيديو وصور









أيام قليلة ويبدأ الدوري الممتاز للكرة النسائية حيث تمكن فريق كرة القدم النسائية بقرية "البرجاية"، بمحافظة المنيا من الصعود إلى الدوري الممتاز، ليصبح الفريق الوحيد الممثل لمحافظات شمال وجنوب الصعيد يصل إلى تلك المرحلة.





فقد تحدي الفريق العادات والتقاليد ووقفت اللاعبات صامدات ليثبتن أنهن قادرات على تحقيق المعجزات وقررنا أن يحققن إنجازا ليس لأنفسهن فقط بل للمحافظة كاملة رغم ضعف الإمكانيات والتى تكاد تكون منعدمة.





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قرية "البرجاية" التابعة لمركز المنيا، نموذجًا فريدًا للمرأة الرياضية، عندما قام مجلس إدارة مركز شباب القرية بتشكيل فريق لكرة القدم النسائية في عام ٢٠١٧





وبدأ الفريق النسائي الوحيد، الذي يمثل محافظة المنيا، يجني ثمار مشوار طويل من الكفاح والتحدي، حينما احتفل مركز شباب القرية بفوزه بالقسم الثاني على فريق مركز شباب الغردقة ليحتل الصدارة ويصل إلى دوري الأضواء والشهرة





وقال المحاسب "يحيى فاروق" رئيس مجلس إدارة مركز شباب البرجاية، أن فريق كرة القدم النسائية هو الأول الذي يتم تشكيله في قرية صعيدية، والفريق الوحيد الممثل لمحافظات شمال وجنوب الصعيد في الدوري الممتاز.





وأوضح أن مركز الشباب يهتم بالأنشطة النسائية، ويعتمد على التبرعات والجهود الذاتية للأهالي في دعم وتفعيل أنشطة المركز





ولفت إلى حصول مركز الشباب على المركز الأول في العروض الرياضية للبنات، على مستوى الجمهورية، قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى تشكيل فرق نسائية لألعاب الكونغ فو، وأنشطة المرشدات والكشافة والجوالة والزهرات.





وأضاف "فاروق" أن فريق الكرة النسائي مسجل بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم 20 لاعبة معظمهن من قرية "البرجاية"، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق، والذي يضم المدربة وطبيبة للعلاج طبيعي





وأشار المحاسب يحيي فاروق إن فكرة تكوين فريق لكرة القدم النسائية بدأت منذ 3 سنوات سبقها مجهود كبير في البحث والتنقيب عن المواهب، بتشكيل فريق كرة قدم نسائية بالقرية ليكون متنفسًا للفتيات في إظهار هوايتهن للساحرة المستديرة، وممارسة الرياضة





وتابع :" بالفعل نجحنا في قيدهن بالاتحاد المصري لكرة القدم بالجهود الذاتية وتدرج الفريق حتى صعد لدور الترقي للممتاز كأول فريق كرة قدم نسائي يتم تشكيلة في قرية صعيدية ويمثل الصعيد كله في الدوري الممتاز".





وأوضح أن الفريق تواجهه عدد من الصعوبات المادية في الانتقالات وتوفير مكافآت للاعبات قائلًا:" ننفق علي الفريق بالجهود الذاتية والفتيات لا يحصلن على أي مقابل للعبة، مطالبًا وزير الشباب بدعم الفريق ومركز الشباب ماليًا حتى يتمكن من الاستمرار بالدوري الممتاز وتحقيق نتائج تليق بأبناء الصعيد والاستمرار في الدوري".





واشار فاروق أن الفريق يضم ٢٠ لاعبه هن آلاء زينهم واميرة محمد والاء احمد وغادة عبد العال واميرة عبد الحي ولجين اشرف وميرنا سعيد ومنة الله مجدي ونورهان يسري ورحمه خلف ورشيدة محمد ومريم عرفات وياسمين ربيع وسارة صلاح واوجيني عصام و داليا حمدي





كما يتكون الجهاز الفني من الكابتن ربيع صابر المدرب وصابرين صبري وشريف محمد وغادة عبد العال ومحمد محمود



