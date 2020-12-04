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رياضة

بيل يسجل الهدف رقم 200 في مسيرته ومورينيو يشيد به

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:42 م
بيل
بيل
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القسم الرياضي
صرح البرتغالي جوزيه مورينيو في تصريحات صحفية بأن النجم الويلزي جاريث بيل يحتاج لبعض الوقت للتحسن مع فريقه توتنهام، وقال "لقد شاهدتم المباراة وما قام به، ولكنني أخرجته في آخر 10 دقائق قبل نهاية المباراة للحفاظ على بعض الطاقة لديه". 

وأضاف "لقد لعب تقريبًا المباراة بأكملها ومع الجودة التي يملكها في الوقت الحالي فلقد قام ببعض الأشياء الإيجابية بالفعل اليوم، ولكن من الواضح أنه هناك بعض التفاصيل في مستواه، والتي يمكن أن تتحسن في الفترة القادمة". 

وشارك بيل في مباراة توتنهام أمام لاسك في بطولة الدوري الأوروبي أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، حيث سجل هدفًا من ركلة جزاء. 

وقام مورينيو بإستبدال نجم ريال مدريد المُعار في الدقيقة 82 وأدخل بدلًا منه سيرجي أورييه بعد أن سجل الجناح الويلزي الهدف رقم 200 في مسيرته الكروية.

وأجاب النجم الويلزي جاريث بيل، جناح نادي توتنهام هوتسبير، مؤخرا عن سؤال: "هل ندم على الفترة التي قضاها بين صفوف ريال مدريد".

وقطار ويلز السريع كان أحد أبرز نجوم السبيرز عبر تاريخه، حيث قضى بين صفوف نادي العاصمة البريطانية في لندن، ستة مواسم كاملة، قبل رحيله إلى النادي المدريدي، صيف 2013، وتقديمه مستويات رائعة، تراجعت بمرور الوقت، أو إن صح التعبير، بسبب تواجد المدير الفني زين الدين زيدان، الذي تربطه علاقة غير جيدة بالويلزي.

وانضم بيل رسميًا إلى صفوف توتنهام منذ أيام قليلة، كما يستعد للمشاركة في مباريات فريقه القادمة، لكن بعد تعافيه من إصابته الخفيفة.

وتحدث بيل، بشأن مدى ندمه من عدمه تجاه الفترة التي ارتدى خلالها قميص النادي المدريدي، بقوله: "لا، لست نادمًا على وقتي في ريال مدريد.

وتابع: "ليس لدي أي ندم على ما فعلته، مهما قال أي شخص آخر فهذا متروك لهم، أعرف رأيي في نفسي وعائلتي التي تعرف بالضبط ما أنا عليه".

وأتم: "كنت في مواقف ضغط هائلة في مدريد، كان هناك أشخاص يصفرون ضدي في الملعب، لكنني تعلمت للتو كيفية التعامل مع هذا النوع من الأشياء".
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