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رياضة

شوط أول سلبي بين أتليتك بلباو وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:55 م
فريق اتليك بلباو
فريق اتليك بلباو
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول بين فريقي أتليتك بلباو وسيلتا فيجو ، بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تقام بينهما في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بدون أهداف ، وشهدت الدقائق الأولى ضغطا مستمرا من جانب صاحب الأرض أتليتك بلباو لتسجيل هدف مبكر الا ان الفرص لم تنته بنجاح .

وفي الدقيقة 31 ، شهدت ضغطا قويا من جانب فريق سيلتا فيجو حيث اضاع مهاجم الفريق فرصة هدف ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

ويحتل فريق أتليتك بلباو المركز الثامن برصيد 14 نقطة ،ـ بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة ، من ترتيب الدوري الإسباني .
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