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محافظات

صحة الوادي الجديد: بدء أعمال المسح الطبي لطلبة الصف الأول الإعدادي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
أعمال المسح الطبي
أعمال المسح الطبي لطلاب المدارس
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء أعمال المسح الطبي لطلبة الصف الأول الإعدادي بمدارس التعليم العام والأزهر على أرض محافظة الوادي الجديد اعتبارًا من اليوم السبت.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إن أعمال المسح الطبي لطلاب المدارس، هو استكمال لأهداف المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، للوصول لجميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، وتأتي ضمن خطة وزارة الصحة للحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة، من خلال المتابعة المستمرة لضمان "مصر خالية من فيروس سي".

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القائمين على إجراءات الفحوصات الطبية، يعملون على توعية الطلاب بالاهتمام بصحتهم العامة، لخلق أجيال أصحاء يخدمون الوطن.

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من جانب آخر تنفذ الإذاعة المصرية، بإشراف وقيادة الإذاعي، محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، غدا  الأحد ، فترة ضم موحدة وبث حي مباشرة، للإذاعات العشر بالشبكة الإقليمية، في قرية البشندي بمحافظة الوادي الجديد.

وقال الإذاعي نبيل عبد المقصود، مدير عام إذاعة الوادي الجديد، إن فترة الضم الموحدة ستبث غدا الأحد  بإشراف الإذاعية منال هيكل، رئيس الشبكة الإقليمية، وذلك من قرية البشندي التابعة لمركز بلاط، تزامنا مع دخول القرية مسابقة التميز الحكومي السنوية التي تنفذها الدولة لاختيار أفضل القرى والمراكز في مستوى الخدمات الجماهيرية والعمل الأهلي والتطوعي بها.

وأضاف نبيل، أن الفترة ستلتقي الجهاز التنفيذي بالقرية ومركز بلاط، لمتابعة آخر خطوات العمل في القرية ومشروعات التنمية والمشروعات الخدمية ومع أهالي القرية ومدى تعاونهم مع الأجهزة الحكومية في تنفيذ خدمات جماهيرية ونجاح العمل التطوعي بالقرية والمتمثل في أشهر جمعية أهلية بالمحافظة وهي جمعية البشندي التي نجحت في تنفيذ مرفق صرف صحي للقرية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية وتوفير فرص عمل لشبابها وأصبحت صفر بطالة.

وكانت قد فازت قرية بولاق بمركز الخارجة بالوادي الجديد، في أكتوبر 2019 بالمركز الأول في جائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الهدف الرئيس لجائزة التميز الحكومي السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وكذلك حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.

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