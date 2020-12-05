الدوري الإسباني.. ليفانتي يتقدم على خيتافي بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

أحرز هدفي ليفانتي كلا من روجر مارتي في الدقيقة الخامسة، وجوميز الكون في الدقيقة 17.

ويحتل خيتافي المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ 17 بـ 11 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في المدرجات.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، إشبيلية مع ريال مدريد، أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد. برشلونة مع قادش.

برشلونة ضد قادش:

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره قادش، في تمام العاشرة مساء، على ملعب رامون دي كارانزا





ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.





كان فريق برشلونة فاز على أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الليجا.





وشهد قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي، عودة ليونيل ميسي بعد غيابه مباراة فرينكفاروسي المجري، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للراحة.





وجاءت قائمة فريق برشلونة لمواجهة قادش كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو.





خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - لينجليت - مينجويزا - أراخو - ديست.





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - سيرجيي روبيرتو - كارليس ألينيا - بويج - بيانيتش.





خط الهجوم: ليونيل ميسي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتن برايثوايت - بيدري - ترينكاز.





في المقابل يطمح قادش الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم وفقا لإمكانياته المحدودة، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا للاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.





وخاض فريق قادش 11 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني، فاز في 4 مباريات، وخسر مثلهما، وتعادل في ثلاثة آخرين.





ويحتل قادش المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد ١٥ نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز السابع.