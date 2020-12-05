رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد المجلس القومى للمرأة بالغربية

استقبل الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، بمقر إدارة الجامعه وفدا من أعضاء المجلس القومى للمرأه بالغربية.

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وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، دعمه الكامل للمرأة ، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام شديد بها في هذه المرحلة بتمكينها من المناصب التنفيذية والقيادية، وكذلك الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكينها والنهوض بها في كافة المجالات.

واعربت رئيسة الوفد ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية الدكتوره صفاء مرعى عن رغبتها فى شراكة جامعة طنطا، وذلك من خلال إقامة ندوات توعوية وتثقيفية للطلاب داخل كليات الجامعة، تزامنا مع توجهات القيادة السياسة.

ضم الوفد الدكتوره صفاء مرعى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، وأعضاء الفرع وهم الدكتورة نهلة العشماوي، والدكتور حمدى شعبان، والدكتور رمضان معن، وسوزان الحو رئيس قناة الدلتا الفضائية، واميرة التطاوي كبير مذيعات قناة الدلتا الفضائية، وشيماء غانم عضو الأمانة الفنية بالفرع، وحنان عبد السلام عضو الامانة الفنية للفرع.





وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألفا و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليونا و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.





وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.





وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.