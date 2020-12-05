التعليم العالى تعلن الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية.. سبعة لجان كل منها مكونة من 4 أعضاء ورئيس ونائب

اتحاد طلاب الجامعات :
- يشرف عليه مسئولو رعاية الشباب ورئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس
- مسئول عن تنظيم المسابقات والرحلات لطلاب الجامعات
- يتكون من سبعة لجان كل لجنة 4 أعضاء بالإضافة إلى رئيس ونائب للاتحاد
- التعليم العالي: انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية في الجامعات 10 ديسمبر
وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الإعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة ، وقد كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بالجامعات يوم 10 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.
واوضح المصدر لـ صدى البلد أن الجدول الزمني للانتخابات سيكون كالآتي:
1- 10 ديسمبر استقبال راغبي الترشح
2- الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.
3- تلقي الطعون على الكشوف يوم 14 ديسمبر
4- فحص الطعون يوم 15 ديسمبر.
5- الاعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16 ديسمبر.
6- 17 ديسمبر انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات .
7- بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، يوم 20 ديسمبر.
8- اجراء جولة الإعادة 21 ديسمبر.
9- بدء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22 ديمسبر .
10- يوم 23 ديسمبر انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.
11- اختتام الماراثون الانتخابي يوم 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.
ونوضح ايضا لطلاب الجامعات الراغبين بالترشح لانتخابات الاتحاد الطلابى الشروط اللازم للترشح :
- أن يكون الطالب مصرى الجنسية
- أن يكون حسن السمعة.
- أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية و ليس باقيًا للإعادة .
- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى معفيون من هذا الشرط .
- ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية.
- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.
_ أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح .
ويتكون اتحاد الطلاب من مجموعة من الطلاب ممثلين لكل دفعة وموزعين على 7 لجان، ويشرف على نشاط اتحاد الطلاب رائد من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية ، كما يشرف على كل لجنة من هذه اللجان رائد من أعضاء هيئة التدريس أيضا.
ونوضح لراغبى الترشح الـ 7 لجان الخاصة بالاتحاد و مهام كل لجنة :
ونوضح لراغبى الترشح الـ 7 لجان الخاصة بالاتحاد و مهام كل لجنة :
- لجنة الأسر:
تختص بتشجيع الطلاب تكوين الأسر بالكليات ودعم نشاطها والتنسيق بين أنشطتها المختلفة بالكليات ، إضافة إلى الإشراف على الرحلات والمؤتمرات التى تنظمها الجامعة.
- اللجنة الثقافية:
تختص اللجنة بتنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره، كما تعمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.
- اللجنة الرياضية:
تختص بالعمل على بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها، كما تختص بتنظيم النشاط الرياضي بالكلية عن طريق تكوين الفرق الرياضية، وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.
- اللجنة الفنية:
تختص بأنشطة (التمثيل - الكورال - الفنون التشكيلية - التصوير الضوئي - الفنون الطرزية وغيرها ).
- لجنة الجوالة:
تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بتنظيم أوجه حركة الكشف والإرشاد على الأسس السليمة وفقًا لمبادئها، وكذلك تنفيذ برامج خدمة البيئة التي يقرها مجلس الكلية والأقسام، بما يسهم في تنمية المجتمع والعمل على إشراك الطلاب في تنفيذها بمشروعات الخدمة العامة القومية التي يحتاجها الوطن.
- اللجنة الاجتماعية:
تختص بالنشاط الاجتماعي والرحلات بالعمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم، وذلك عن طريق تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية، كما تختص اللجنة الاجتماعية بدعم الطلاب غير القادرين ماديًا من ميزانية التكافل الاجتماعي، ووفقًا لبحث الحالة الذي يتم إجراؤه بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالكلية، كما يدخل في اختصاصات اللجنة توزيع دعم الكتاب الجامعي على الطلاب بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
علاوة على ما يمكن أن تنفذه اللجنة من حملات للتبرع بالدم أو الدعوة للتبرع للمؤسسات التي تقبل الإعانات الخيرية، مثل معهد القلب أو معهد السرطان، وتنظم اللجنة سنويا مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية، إضافة إلى إقامة دوري للشطرنج.
- اللجنة العلمية:
تختص اللجنة العلمية بنشر الوعي العلمي والثقافي بين طالبات الكلية وتنمية القدرات الذهنية، من خلال تكوين فرق علمية مختلفة مثل فريق الابتكار، الكمبيوتر، الأبحاث العلمية.