رسالة صالح جمعة لـ الأهلي وجماهيره: أنتم أعظم شيء في الكون وحقكم عليا

وجه صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، رسالة إلى النادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء، بعد رحيله عن المارد الأحمر بقرار من المدير الفني بيتسو موسيماني.





وكتب صالح جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيظل ارتدائي لتيشرت النادي الأهلي تاج على رأسي ووسام على صدري يكفي جماهيره العظيمة وما وجدته منهم من دعم وحب والله أنتم أعظم شئ في الكون وحقكم عليا لو قصرت في يوم".





وتابع: "شكرا لبيتي النادي الأهلي ومجلس إدارته المحترم وزملائي وشكرا لأصغر عامل في النادي الأهلي، دعواتكم".





أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.





ووقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق "سيراميكا كليوباترا"، بعد جلسة جمعته مع طارق أبو العينين، نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.





وجاء التعاقد مع صالح جمعة لاستكمال بناء الفريق قبل انطلاق الموسم القادم، الذي يسعى نادي سيراميكا كليوباترا خلاله تقديم موسم قوي.





وتكثف إدارة سيراميكا كليوباترا مجهوداتها المتواصلة خلال الفترة القادمة من أجل توفير كل الدعم للفريق بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والذي يقوم باختيار اللاعبين بعناية فائقة لتقديم موسم مميز في أول ظهور للفريق بالدوري الممتاز.