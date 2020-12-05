إزالة التشوهات وتوحيد الألوان .. التنسيق الحضاري: تطوير ميدان طلعت حرب ومصطفى كامل وصولا لـ ميدان الأوبرا

قال محمد أبو سعدة رئيس جاهز التنسيق الحضاري، إن المواطنين فخورون بما يحدث من تطوير في ميدان التحرير ومنطقة "وسط البلد".





وأضاف محمد أبو سعدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك توجيه من وزارة الثقافة بتطوير ميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وشارع قصر النيل وصولا لـ ميدان الأوبرا والعتبة".





وتباع محمد أبو سعدة: "نعمل على إعادة رونق القاهرة الخديوية، ومعظم المباني المتواجدة في القاهرة الخديوية مسجلة كـ طراز معماري متميز وبدأنا بإزالة المخالفات والتشوهات المتواجدة على واجهات المباني والتعديات على بعض الفراغات في الوجهات".





وأكمل محمد أبو سعدة:" لدينا ارشيف لكل مباني وسط البلد وتم العمل على توحيد ألوان واجهات المحلات وإزالة مظاهر التشويه ".





ولفت محمد ابو سعدة إلى انه تم توحيد لافتات المحلات ونوعية الخط المكتوب به أسماء المحلات للحفاظ على التنسيق الحضاري".





ومع بدء العد التنازلى لافتتاح ميدان التحرير، رصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، آخر أعمال التطوير التى حدث فى ميدان التحرير، حيث تم وضع مسلة بطول 19 مترًا منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وتركيب الكباش الأربعة الفرعونية علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني".





وتم وضع عناصر إضاءة للعقارات المُطلة على الميدان، لتبدو بشكل متناغم مع إضاءة المُتحف المصري، وكذلك مُجمع التحرير، وأشارت مصادر الى انه سيتم عمل ممر لموكب المومياوات الملكية ، كما سيكون وجهة مجمع التحرير كشاشة عرض بالليزر للنقوش الفرعونية .





جدير بالذكر أنه تم توفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسي في جميع أنحاء الميـدان بما يتناسب مع حجم الحركـة به ومناطق التواجـد، إلى جانب إنشاء منحدرات على الأرصفة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمت إعـادة رصف ممرات المشاة والأرصفة بالخرسانة الممشطة، والتي تتناسب مع حجم الحركة الكثيفة بالميدان، فضلًا عن تخصيص مساحات سيتم استخدامها كمناطق لانتظـار الدراجـات ضمن المشروع التجريبي لاستخدام الدراجـات بوسط القاهـرة .





ومن جانبه قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ، إن ميدان التحرير أصبح له خصوصية، مؤكدا ان وجود المسلة في ميدان التحرير هو رمز من الرموز المصرية وهي التي تبين تاريخ مصر لأكثر من 5000 عام وبالتالي فميدان التحرير اصبح رمزا لعظمة مصر الفرعونية وعظمة العصر الحديث .





وأضاف حواس في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن تنظيم ميدان التحرير تم عمله علي مستوي عال جدا وتم نقل 4 كباش الي ميدان التحرير لتكون رمزا آخر من رموز مصر الفرعونية. لافتا الى ان ميدان التحرير يحكي تاريخ مصر كله.





وأوضح حواس ، أنه خلال الفترة القادمة سنشاهد موكبا كبيرا لملوك مصر سيخرجون من ميدان التحرير الساعة السادسة مساء وسيمرون بشوارع القاهرة حتي يصلوا الي متحف الحضارة وسيكون الرئيس السيسي في استقبال المومياوات الملكية.