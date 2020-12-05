كيان إرهابي.. أحمد موسى: لم ولن أغير كلامي عن قطر وأدفن قبل تغيير موقفي

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن قطر لا تمثل شيئا إلى مصر بحضارتها التي تفوق الـ 7000 سنة والتاريخ تم كتابته بعد وجود مصر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قطر دولة ترعى الإرهاب وتموله وتعتبر دولة إرهابية ودولة عدو بالنسبة للدولة المصرية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لدينا شهداء ودماء ومن الضروري الحصول على ثأر ولادنا والأمر لا يتعلق بخلاف سياسي ولكن قطر دولة ترعى الإرهاب الذي يقتل أبطالنا ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قطر تدعم الإرهاب وترغب في إسقاط مصر ولا أمان لهم، وقطر بالنسبة لي كيان وليست دولة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أنا لا أمثل الدولة المصرية ولكنني أتحدث عن رأيي ووجهة نظري الشخصية المباشرة وقطر بالنسبة لـ 100 مليون مصرى تنظيم إرهابي ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" موقفي واضح تجاه دولة قطر وقبل المقاطعة العربية في 2017 كان موقفي واضحا من قطر ودعمها للإرهاب منذ التسعينات"، مضيفا:" لم ولن اغير كلامي عن قطر وأدفن قبل تغيير موقفي من قطر ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الإعلام المعادي لـ مصر في قطر وتركيا مستمر في الهجوم على الدولة المصرية وبث السموم من أجل نشر الفوضى في مصر وهز أركان مؤسساتها".





وفي سياق متصل قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية لن تستطيع أن تستغل اي صورة قديمة لميدان التحرير في دعواتها المزعومة بسبب تطوير ميدان التحرير وتغيير شكله .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن قناة الجزيرة الإرهابية وأخواتها لا تستطيع أن تفبرك فيديو بتواجد ناس في ميدان التحرير ".





وتابع موسى :" شوارع وميادين وطرق كثيرة في مصر تم تغييرها وتطويرها وبالتالي لا تستطيع قناة الجزيرة الإرهابية وأخواتها القيام بفبركة أي فيديو للحديث عن مظاهرات مزعومة ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر تتغير للأفضل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف انحاء الجمهورية مع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ".