السودان يكشف حقيقة انسحابه من مفاوضات سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس إن السودان لم ينسحب من مفاوضات سد النهضة بل احتج على آلية التفاوض.





وأضاف عباس في حوار أذيع على تلفزيون السودان أن بلاده أوقفت المفاوضات حول سد النهضة لعدم جدوى التفاوض المباشر وأنه بات أقرب للتفاوض في دوائر مغلقة.





وطالب السودان بدور أكبر لخبراء الإتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض حول ملف سد النهضة.





وأشار وزير الري السوداني إلى أن النقاط الخلافية المتبقية حول سد النهضة تحتاج لإرادة سياسية، مضيفا " تبقت ثلاث نقاط قانونية جوهرية مكانها خارج غرف التفاوض".





بدوره، قال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إن خروج الخرطوم من التفاوض لا يعني نهايته، وتابع " بل نصر على التفاوض. وإعلان المبادئ 2015 وُقِع في الخرطوم".





وأضاف أن الأطراف اقتربت من توقيع اتفاق في واشنطن لكن اثيوبيا انسحبت من التوقيع.





في وقت سابق، أكد السودان أهمية التوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث لا يتأثر خزان سد الروصيرص نظرا لقربه من السد الإثيوبي.





من جانبها، أعلنت إثيوبيا بدء توليد الكهرباء من سد النهضة بحلول شهر يونيو من العام القادم 2021.