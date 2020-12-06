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رياضة

موسيماني: نرغب في زرع دوافع جمعة وأبو تريكة لدى لاعبي الأهلي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، ضرورة تجديد الدوافع لدى لاعبي فريقه في الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من البطولات.

وأشار موسيماني في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أنه لن يستطيع فعل أي شيء بدون مساندة جماهير فريقه.

وقال المدير الفني الجنوب أفريقي: "نرغب في أن نزرع الدوافع التي كانت موجودة عند وائل جمعة ومحمد أبو تريكة في اللاعبين، ونرغب في أن تكون الدوافع متجددة لدى اللاعبين دومًا، لا الاكتفاء ببطولة أو اثنين فقط".

واختتم: "لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون الجماهير، وسنعمل بكل ما نملك لإسعادهم وتحقيق بطولات في المستقبل".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
      
سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.
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