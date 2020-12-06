موسيماني: نرغب في زرع دوافع جمعة وأبو تريكة لدى لاعبي الأهلي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، ضرورة تجديد الدوافع لدى لاعبي فريقه في الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من البطولات.
وأشار موسيماني في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أنه لن يستطيع فعل أي شيء بدون مساندة جماهير فريقه.
وقال المدير الفني الجنوب أفريقي: "نرغب في أن نزرع الدوافع التي كانت موجودة عند وائل جمعة ومحمد أبو تريكة في اللاعبين، ونرغب في أن تكون الدوافع متجددة لدى اللاعبين دومًا، لا الاكتفاء ببطولة أو اثنين فقط".
واختتم: "لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون الجماهير، وسنعمل بكل ما نملك لإسعادهم وتحقيق بطولات في المستقبل".
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب.
لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.
شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.
هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.