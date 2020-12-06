قفزة جديدة في إصابات كورونا بألمانيا.. وميركل: نشهد ضوءا في نهاية النفق

سجلت السلطات الصحيفة في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









ووفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، التي صدرت اليوم، الأحد، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و171323 بعد تسجيل 17767 حالة جديدة.









وكشفت البيانات ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 18772 بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.









وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد أعربت عن أملها في أن تقضي اللقاحات المتوقع انتاجها قريبا على فيروس كورونا المستجد، محذرة من أن هذا ليس مسألة مجرد بضعة أشهر.









وقالت ميركل، خلال حديثها الأسبوعي عبر الفيديو على الإنترنت: "بعد أكثر من تسعة أشهر من انتشار الوباء، نشهد الآن ضوءا في نهاية النفق"، مضيفة أنها تأمل أن يتوفر لقاح أو أكثر قريبا.







