للجيمرز بدون برامج.. كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10

لا يعلم الجميع كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10، حيث يرغب البعض منا بتصوير وتسجيل شاشة الكمبيوتر كفيديو وليس كـلقطة الشاشة المعروفة بـ "اسكرين شوت" مثل ميزة الهاتف الذكي ، فقد يرغب بعض اللاعبون في تسجيل طريقة اللعب أو بعض خفايا اللاعب أثناء لعبها على جهاز الكمبيوتر ولا يعرف كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10.





وتوجد الكثير من الأدوات والبرامج التي تساعدك على تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو على نظتم التشغيل ويندوز 10، ولحسن الحظ يمكنك تسجيل لعبتك إذا كنت من عشاق الألعاب أو "الجيمر" أثناء ممارسة الألعاب عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية.









كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10





توفر شركة مايكروسوفت ميزة رائعة لمستخدميها عبر نظام التشغيل التابع لها، حيث يتضمن "ويندوز 10"، ميزة خفية لا يعرفها الكثيرون والتي تتيح لمستخدمي جهاز الكمبيوتر إمكانية تسجيل مقطع فيديو للألعاب أثناء ممارستها بكل سهولة وبدون استخدام برامج خارجية، والتي تسهل على اللاعبين تسجيل الألعاب أثناء تشغيلها دون استهلاك موارد الجهاز بشكل كبير مهما كانت إمكانياته.





ولاستخدام ميزة مايكروسوفت الخفية لتصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10، يمكنك أن تضغط من خلال لوحة مفاتيح جهازك علي الأزرار التالية: Alt + زر شعار الويندوز + زر حرف R، بشكل متساوي لمدة ثوان معدودة، وبعد ذلك ستظهر لك نافذة منبثقة أعلى يمين الشاشة تشير لبدء تسجيل فيديو لما يحدث على الشاشة في الوقت الحالي.





وتظهر نافذة تسجيل الشاشة عداد دقائق يوضح المدة التي يتم تسجيل الفيديو فيها، إلى جانب خيارات أخرى كزر تشغيل الميكروفون او اخفاء هذا المربع او تحريكه، بالإضافة إلى زر الإيقاف للخروج من ميزة تسجيل الشاشة.





وبجرد الانتهاء من تسجيل فيديو الشرح للعبتك، يمكنك الوصول لمقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله كل ما عليك هو النقر علي مجلد فيديوهات Videos، من قائمة الملفات على جهاز الكمبيوتر، يمكنك إيجاد الفيديو الخاص بك داخل مجلد فرعي يسمى "Captures"، تستطيع مشاهدة الفيديو الخاص بك بصيغة MP4، بكل سهولة أو مشاركته على حسابات منصات التواصل الاجتماعي.