ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

للجيمرز بدون برامج.. كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
كيفية تصوير شاشة
كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10
Advertisements
شيماء عبد المنعم
لا يعلم الجميع كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10، حيث يرغب البعض منا بتصوير وتسجيل شاشة الكمبيوتر كفيديو وليس كـلقطة الشاشة المعروفة بـ "اسكرين شوت" مثل ميزة الهاتف الذكي، فقد يرغب بعض اللاعبون في تسجيل طريقة اللعب أو بعض خفايا اللاعب أثناء لعبها على جهاز الكمبيوتر ولا يعرف كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10.

وتوجد الكثير من الأدوات والبرامج التي تساعدك على تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو على نظتم التشغيل ويندوز 10، ولحسن الحظ يمكنك تسجيل لعبتك إذا كنت من عشاق الألعاب أو "الجيمر" أثناء ممارسة الألعاب عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية.


كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10

توفر شركة مايكروسوفت ميزة رائعة لمستخدميها عبر نظام التشغيل التابع لها، حيث يتضمن "ويندوز 10"، ميزة خفية لا يعرفها الكثيرون والتي تتيح لمستخدمي جهاز الكمبيوتر إمكانية تسجيل مقطع فيديو للألعاب أثناء ممارستها بكل سهولة وبدون استخدام برامج خارجية، والتي تسهل على اللاعبين تسجيل الألعاب أثناء تشغيلها دون استهلاك موارد الجهاز بشكل كبير مهما كانت إمكانياته.

ولاستخدام ميزة مايكروسوفت الخفية لتصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10، يمكنك أن تضغط من خلال لوحة مفاتيح جهازك علي الأزرار التالية: Alt + زر شعار الويندوز + زر حرف R، بشكل متساوي لمدة ثوان معدودة، وبعد ذلك ستظهر لك نافذة منبثقة أعلى يمين الشاشة تشير لبدء تسجيل فيديو لما يحدث على الشاشة في الوقت الحالي.

وتظهر نافذة تسجيل الشاشة عداد دقائق يوضح المدة التي يتم تسجيل الفيديو فيها، إلى جانب خيارات أخرى كزر تشغيل الميكروفون او اخفاء هذا المربع او تحريكه، بالإضافة إلى زر الإيقاف للخروج من ميزة تسجيل الشاشة.

وبجرد الانتهاء من تسجيل فيديو الشرح للعبتك، يمكنك الوصول لمقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله كل ما عليك هو النقر علي مجلد فيديوهات Videos، من قائمة الملفات على جهاز الكمبيوتر، يمكنك إيجاد الفيديو الخاص بك داخل مجلد فرعي يسمى "Captures"، تستطيع مشاهدة الفيديو الخاص بك بصيغة MP4، بكل سهولة أو مشاركته على حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لـ أندرويد وآيفون.. كيفية تسجيل مكالمات واتساب سرا دون علم من تتكلم معه

لمستخدمى ويندوز 10.. مايكروسوفت تتيح مكالمات الفيديو على متصفحها إيدج

بدون هواتف سامسونج.. حيلة ذكية لـ تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10

طريقة تحميل فيديو من انستجرام للآيفون واندرويد

ماذا تفعل إذا نسيت تسجيل الخروج من واتساب ويب؟.. اعرف الخطوات

5 حلول سريعة لتحسين أداء الألعاب في ويندوز 10

ترشيحاتنا

لعرض مشاكل البحر المتوسط.. السيسي يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية.. اليوم

لإفطار شهي.. طريقة عمل عجة فول وطعمية قرنبيط

خصم 10% من عقود اللاعبين.. شوبير يكشف تفاصيل قرارات نارية لـ الخطيب فى الأهلى أعادت البطولات

فيه حاجة غلط.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

سقوط صفاء الهاشم المسيئة لـ مصر.. تعرف على أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. سعر فستان نسرين طافش في مهرجان القاهرة السينمائي

بملابس عصرية .. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير

يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور