5 نصائح لتحسين سرعة جهاز الكمبيوتر.. اعرفها

يعد بطء جهاز الكمبيوتر؛ من أكثر الأشياء احباطا لاسيما عندما تستخدمه أثناء العمل، حيث يعد قضاء وقتا طويلا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل حاسوبك أو في انتظار صفحة ويب بسيطة أو برنامج حتي يعمل أمرا مزعجا للغاية يجعلك تتسأل عن سبب بطء جهاز الكمبيوتر أو تبحث عن وسيلة لتسريعه.





ولحسن الحظ، توجد بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها لجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك سريعا مرة أخرى، وفيما يلي نستعرض إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لتسريع حاسوبك:





1. حافظ على تحديث البرامج:





تأكد باستمرار من تحديث جميع البرامح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويتضمن ذلك تحديث كلا من متصفحات الويب والتطبيقات وبرامج التشغيل للأجهزة مثل الطابعات، والأهم من ذلك تحديث نظام ويندوز نفسه، حيث تصدر مايكروسوفت تحديثات دورية بشكل منتظم لإصلاح الثغرات الأمنية بنظامها التشغيل.









2. قم بتحرير بعض المساحة في القرص الصلب:





يسوء أداء جهاز الكمبيوتر المحمول عندما تمتلئ مساحة التخزين الخاصة به، لذا يجب عليك التخلص من الملفات الكبيرة التي تتسبب في إمتلاء مساحة القرص الصلب والتي تؤدي بدورها إلى إبطاء أداء جهازك، لذا يمكنك استخدام برامج التنظيف مثل CCleaner والذي يتيح لك تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط للمتصفح، والحذف الآمن للملفات.





3. امسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط:





يحتوي نظام التشغيل على عدة أنواع من ذاكرة التخزين المؤقت، والتي تتطلب منك تنظيفه بانتظام لتحرير بعضا من مساحة الذاكرة، إلى جانب ملفات تعريف الارتباط المعروفة باسم "كوكيز"، والتي يقوم المتصفح الخاص بك بتخزينها في كل مرة تقوم فيها بزيارة صفحة ويب جديدة، ويؤدي تراكم هذا الملف أيضًا إلى إبطاء سرعة جهازك، لذا سيساعد مسح ذواكر التخزين المؤقتة بشكل دوري على العمل بشكل أسرع .





4. إيقاف عمل البرامج عند بدء تشغيل الجهاز:





تعتمد سرعة بدء تشغيل الكمبيوتر على عدة أشياء، من بينها نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل الذي تستخدمه، ولكن عدد البرامج التي تبدء عملها مباشرة عند تشغيل الجهاز يمكن أن يكون لها تأثيرا كبيرا على سرعة الجهاز، حيث تبدأ العديد من البرامج في العمل بشكل غير مرئي في الخلفية عند تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يؤدي إلى إبطاء وقت بدء تشغيل النظام، لذا يمكنك بسهولة التخلص من تلك البرامج التي لا تحتاج إليها.





5. فحص الكمبيوتر للتحقق من وجود فيروسات وبرامج ضارة:





تستهلك طريقة عمل البرامج الضارة الكثير من موارد الكمبيوتر حتي تستطيع تشغيل البرامج بطريقة خفية فى الخلفية مما يجعلها سببا رئيسيا إلى بطء استجابة جهازك عند تشغيله، لذا يجب عليك إمتلاك برنامج مكافحة فيروسات جيد وفحص حاسوبك للعثور على أى برامج ضارة وإزالتها.