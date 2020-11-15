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تكنولوجيا

تجنب الفيروسات .. أفضل مواقع لنقل البيانات من الكمبيوتر إلى الهاتف الذكى

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
أفضل مواقع لنقل البيانات
أفضل مواقع لنقل البيانات من الكمبيوتر إلى هاتفك الذكى
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ندى على
تتميز أجهزة الكمبيوتر باحتوائها على مساحة كبيرة تتحمل الملفات الكبيرة والصور والفيديوهات المتنوعة وغيرها، الأمر الذى يجعلنا نقوم بحفظ أكبر عدد من الملفات على الكمبيوتر أولا ثم نقل جزء منها إلى هواتفنا، وهو الأمر الذى يتطلب الكثير من المخاطر مثل الإصابة بالفيروسات التى يمكنها تدمير الهاتف. 

بحسب موقع  AlternativeTo فإن هناك عددا من المواقع التى يمكن من خلالها أن نتفادى نقل الملفات من أجهزة الكمبيوتر إلى هواتفنا الذكية دون المرور بمشكلة الإصابة بالفيروسات، والتى يقع فيه الكثير من المستخدمين الذين يقومون عادة باستخدام الوصلات والأسلاك أو استخدام البلوتوث لنقل هذه الملفات. 


يمكن التخلى عن الطريق التقليدية التى تسبب الكثير من الضرر للهواتف من خلال استخدام موقع Portal by Pushbullet ، وهو موقع مجانى ولا يتطلب تسجيل للدخول علي كما أنه يوفر حماية وتشفير لمستخدميه . 

ومن خلال الموقع يتم تحميل الملفات على الهاتف ورفعها على الموقع ثم بعد ذلك يقوم المستخدمون على الموقع من خلال الويب على الكمبيوتر portal.pushbullet.com بتنزيل الملفات. 
 
كما يعد موقع  WeTransfer من أفضل المواقع التى تفيد عند نقل الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف والعكس، حيث يعتبر الموقع آمنا ويقوم بتشفير الملفات، كما أنه من أفضل المواقع المجانية التى تقدم هذه الخدمة للمستخدمين بالإضافة إلى أنه يوفر مساحة تصل ل 2 جيجا بايت من رفع الملفات.   

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