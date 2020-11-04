تعرف على التطبيق الذى يستخدمه 250 مليون طالب فى العالم لحل واجباتهم المدرسية بسبب كورونا

تعد فترة بدء تفشى فيروس كورونا ، كوفيد-19، من أكثر الفترات تغييرا بالنسبة للحياة الاجتماعية على كل المستويات وبالنسبة لكل الفئات العمرية ، خاصة الطلبة، الذين اضطروا إلى تلقى الدروس والمحاضرات عبر الكثير من تطبيقات الفيديو ، والتواصل مع مدرسيهم من خلالها، إلا أن ظهر تطبيق Brainly .





وبحسب موقع Your Story فإن تطبيق Brainly وصل إلى أن أصبح يستخدمه أكثر من 250 مليون طالب حول العالم، وذلك لحل واجباتهم المنزلية من خلاله، وهو الأمر الذى أثار تساؤلات عديدة عن كفاءة التعليم من المنزل، وهل فعلا يستطيع الكثير من الطلاب الاستفادة فعلا من مواصلة الدراسة عن بعد فى ظل تفشى الفيروس.









ويستخدم تطبيق Brainly أكثر من 25 مليون طالب فى الهند، كما يتم استخدامه فى أكثر من 35 دولة فى العالم، بإجمالى أكثر من 250 مليون طالب حول العالم.





وتم إنشاء تطبيق Brainly فى عام 2009، من قبل Michal Borkowski و مايكل بروسكى Lukasz Haluch ولوكاس هالوك و Tomasz Kraus توماس كروز، حيث بدأ التطبيق فى أول الأمر للتواصل الطلابى، للاستفادة بين أكثر عدد ممكن بين الطلاب وبعضهم البعض.





وبفعل فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، حققت أكبر الشركات التكنولوجية فى العالم، أرباحا ضخمة للغاية، بالرغم من مرورها بعدد من المشكلات الأخرى، مثل شركات فيسبوك التى تخطت أكثر من 21 مليار دولار، فيما استطاعت شركة آبل تحقيق إيرادات قدرها 64.7 مليار دولار أمريكي .



