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تكنولوجيا

احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
21 تطبيق ألعاب تخترق
21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد
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ندى على
حذرت شركة الأمن الإلكترونى Avast  أفاست ، مستخدمى هواتف أندرويد من خطر يهددهم متمثل فى 21 تطبيق على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store ، حيث أن أغلبية هذه التطبيقات هى تطبيقات للألعاب، وتقوم باختراق الحسابات البنكية لمعظم هواتف المستخدمين. 

وبحسب موقع  TechRadar فإنه يجب على مستخدمى هواتف أندرويد عدم استخدام هذه التطبيقات على الإطلاق، حيث كان قد وصل عدد تحميلها  من على المتجر إلى عدد كبير للغاية. 


وعند تحميل التطبيقات من قبل المستخدمين يفتح عدد كبير من الإعلانات بشكل تلقائى مما بنتج عنه اختراق للحسابات البنكية، ويفاجئ العديد من المستخدمين بوجود العديد من الفواتير الشرائية التى لم يقوما بشراء أى منها، كما يكتشفوا أنه قد تم سحب مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم. 

وتقول شركة Avast أفاست ، أن هناك حوالى 19 تطبيق من أصل 21 تطبيق خطير لا يزال المستخدمون يقومون بتحميلها حتى هذه اللحظة فيما تواصل جوجل عملية التحقق من هذه التطبيقات. 

وكان قد حذر  باحثون من شركة Pradeo الأمنية، من 6 تطبيقات خطيرة على هواتف أندرويد يمكن أن تخدعك، إذ يتم تحميلها ببرنامج ضار خطير يطلق عليه اسم الجوكر Joker.  
 
ويعتبر الجوكر Joker، برنامج خبيث والذي يتمثل نشاطه الرئيسي في محاكاة النقرات واعتراض الرسائل القصيرة للاشتراك فى خدمات مدفوعة غير مرغوب فيها دون علم المستخدمين.
 
ويجب عليك الحذر من هذه التطبيقات، أو حذفها فورا إذا كنت تستخدم أحدها :  


احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد
احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

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