مستخدمو هواتف Pixel 5 من جوجل يشتكون من وجود فراغات بين الشاشة وجسم الهاتف

اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف Pixel 5 الذى تم إطلاقه مؤخرا من شركة جوجل بوجود عيوب خطيرة فى الهواتف، حيث اكتشف عدد منهم وجود فجوات وفراغات بين شاشة الهاتف وجسمه، الأمر الذى أدى إلى إثارة القلق بين بعض المستخدمين.





وبحسب موقع Android Authority فإن عدد من المستخدمين عبروا عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كانت أغلب الشكاوى على موقع تويتر، تشتكى من الفجوات الموجودة بين الشاشة وجسم الهاتف من التأثير على مقاومة الماء والغبار، والتصميم الجمالى والفنى للهاتف





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وفقا للموقع فإن المشكلة لم تحدث على نطاق واسع بين المستخدمين، إلا أن المظاهر الأولية تشير إلى أنها قد تكون مشكلة جودة في تشغيل الإنتاج الأولي، وعبرمستخدموا الهواتف عن تخوفهم من أنهم عند استبدالهم الهواتف القديمة، قد تحتوى الهواتف الجديدة على نفس المشكلة.





وفى وقت سابق، اشتكى عدد من مستخدمى هواتف Pixel 3 و Pixel 3 XL بشأن انتفاخ البطاريات مسببة مشكلة كبيرة في أداء الهواتف، وكذلك للمستخدمين الذين عبروا عن خوفهم من انفجارها.





وكان أعلنت شركة جوجل منذ أيام عن هاتف Google Pixel 5 ، بمعالج من نوع Snapdragon 765G وبطارية سعة 4080 مللى أمبير، شاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED بتصنيع من شركتى سامسونج و BOE الصينية، وبمعدل تحديث قدره 90 هرتز، وجسم من الألومنيوم.



