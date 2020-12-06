رفع 560 طن قمامة ومخلفات في حملة لإزالة الإشغالات بدمنهور





نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.





وأسفرت الحملة عن رفع ١٣٨ حالة إشغال مخالف بمدينة دمنهور، كما تم رفع ٥٦٠ طن قمامة ومخلفات بنطاق المدينة، إحلال وتجديد الاعمدة الكهربائية المتهالكه بنزلة الشهداء وايضا اصلاح وصيانة وتركيب كشافات اناره وشد اسلاك بالطريق السريع وصيانة كشافات الإنارة بالطريق الدولي.





كما تم شفط الأتربة بسيارة شفط الأتربة الحديثة بشارع الجيش ومدينة قونيا وأمام مستشفى الرمد، ومتابعة أعمال إصلاح كسر بماسورة مياة أمام محلات الوحدة المحلية بزاوية غزال، وتطهير بيارات الصرف الصحى بقرية سنهور، قص وتقليم الأشجار ورى المزروعات بشارع عبد السلام الشاذلي وخلف النادى، ورفع درجة الإستعداد لمواجهة الأمطار، رصف طريق مقابر بنى هلال التابع لمجلس قرية سنهور.





وكان قد شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطرق لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - المحموديه - رشيد - كوم حمادة - حوش عيسي )، الثلاثاء الماضي، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.





وأسفرت الحملة عن رفع ٣٨٧ حالة إشغال تضمن الآتي:-

- ١٧٤ حالة اشغال مخالفة بشوارع وميادين مدينة دمنهور، ٢١٠ مخالفة إشغال طريق بشارعي بيع المصنوعات والقسم القديم و تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق بكفر الدوار.





- ٣ حالات اشغال طريق عبارة عن عشش من الخشب و كراسي بكوم حمادة، رفع كافة الإشغالات والإعلانات غير المرخصه بمراكز رشيد و حوش عيسي والدلنجات، و إزالة لافتات اعلانية مخالفة على أعمدة الإنارة بشارع 6 أكتوبر بالمحمودية.





كما نفذت الوحدات المحلية بمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.





أسفرت الحملة عن رفع ٤٣٠ حالة اشغال مخالفة بشوارع وميادين دمنهور وأيضا رفع كشك مخالف بسور السكه الحديد.





ووجه هشام آمنة، على ضرورة تكثيف تلك الحملات واستمرارها بكافة مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.





أسفرت عن :- رفع ٣٢٠ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين دمنهور، إزالة 35 حالة إشغال الطريق بشوارع مدينة حوش عيسى.





وتم في مركز كفر الدوار إزالة الإشغالات من مناطق السناهرة، الادكاوي، أنطوديناس، وشوارع بيع المصنوعات، عزيز المصري، والإدكاوي"، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور وكفر الدوار، حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة والانضباط المروري ومتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





وأسفرت الحملة عن رفع ٣٥٥ حالة إشغال مخالفة بشوارع وميادين دمنهور، ورفع ١٤١ مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار بمناطق شارع الجيش و مدخل المدينة والكوبرى العائم، كما تم تحرير ٧ محاضر نظافة وإشغال طريق و متابعة المقاهي والكافتيريات.

اقرأ أيضا :- «الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور



