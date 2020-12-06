كلنا واحد .. الداخلية توزع مساعدات عينية على المناطق الأولى بالرعاية .. صور

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .





وذلك فى إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين ، لاسيما المناطق الأول بالرعاية.





ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.





وعلى جانب اخر رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، بشأن صورة لإحدى الفتيات مصحوبة بتعليق مفاده العثور على "فتاة مخطوفة ومخدرة بجوار أحد الكبارى بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة ونقلها للمستشفى".





على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين وجود (فتاة تبلغ "22 سنه" ، لها معلومات جنائية - أصل إقامتها بمركز شرطة شبراخيت ، ومقيمة حاليًا بمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة).





وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها ، وإشتباه تناولها للمواد المخدرة ، وبسؤالها قررت بسقوطها بمحل العثور عليها وشعورها بحالة إعياء شديدة أدت لإغمائها ، وذلك نتيجة تناولها جرعة زائدة من المواد المخدرة ، وأضافت أنها كانت فى طريقها "مترجلة" لمحل إقامتها الحالى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وعلى جانب اخر ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مصطفى بوخا، صاحب فيديو التشهير بـ "سماح" واثنين من أصدقائه.





وكانت الأجهزة الأمنية فحصت الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "سماح بنت الحاج شهاب"، والذى يظهر فيه شاب يهاجم فتاة أمام منزلها، مستخدمًا ميكروفون، مدعيًا أنها كانت خطيبته وانفصلت عنه.



